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Mercedes-Benz G-Класс AMG
2016
8 929 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz G-Класс AMG 2016

8 929 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель G-Класс AMG
  • Поколение I (W463) Рестайлинг 3
  • Модификация 63 AMG 5.5 AT (571 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 28014 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 265756
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 571 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz G-Класс AMG

Преимущества:

— Тонированные стекла в задней части салона + стекло в багажном отделении
— Защитная накладка черного цвета
— Бамперы спереди/сзади и решетка радиатора, окрашенные в цвет кузова
— Теплозащитное тонированное остекление
— Би-ксеноновые фары, с омывателями, динамической регулировкой дальности света/
— Боковые зеркала в цвет кузова автомобиля, со встроенными указателями поворота
— Боковые зеркала слева и справа с электрорегулировкой и подогревом
— Боковое левое зеркало и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
— Боковые зеркала с парковочным положением
— Окраска металлик
— Легкосплавные колесные диски 20", дизайн 5 сдвоенных спиц, окрашенные в цвет титан, полированные
— карбон AMG
— Запираемый и подсвечиваемый перчаточный ящик
— Сетка для вещей в перчаточном ящике
— Карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира
— Розетка (12В) в ногах переднего пассажира и в задней части салона
— Розетка в багажном отделении
— Мультифункциональный 4-спицевый руль с подрулевыми переключателями
— Рулевая колонка с электрорегулировкой
— Автоматическая климатическая установка "THERMATIC
— Подсветка салона
— Солнцезащитные козырьки с освещаемыми косметическими зеркалами
— Отделка панели приборов кожей черного цвета
— Накладки на пороги с подсвеченной надписью AMG, спереди и сзади
— Велюровые коврики черного цвета с окантовкой черной кожей designo и надписью designo
— Датчик дождя
— Система омывания заднего стекла
— Заднее стекло с электроподогревом
— Асферическое левое боковое зеркало
— Подогрев передних и задних сидений
— Электронный иммобилайзер с устройством центрального запирания дверей с ИК ДУ, встроенным в ключ с хромированной
отделкой; cистема центрального запирания с внутренним выключателем и датчиком столкновения
— Подушки безопасности водителя/переднего пассажира с системой распознавания наличия пассажира на сиденьях/
— Оконные подушки безопасности
— Трехточечные ремни безопасности спереди и сзади, с регулировкой по высоте спереди, дополнительный поясной ремень
безопасноти сзади, система натяжения ремней безопасности водителя и переднего пассажира и на задних сидениях
— Антиблокировочная система ABS
— Система экстренного торможения (BAS)
— Электронная система стабилизации движения (ESP) и антипробуксовочная система (ASR)
— Электронная система тягового усилия 4 ETS
— Защита от случайного открытия детьми в задних дверях
-- Электронная система тягового усилия 4 ETS
-- Тормозная система ADAPTIVE BRAKE с функцией Hold

id265756

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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