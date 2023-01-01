Mercedes-Benz G-Класс AMG

Преимущества:

— Тонированные стекла в задней части салона + стекло в багажном отделении

— Защитная накладка черного цвета

— Бамперы спереди/сзади и решетка радиатора, окрашенные в цвет кузова

— Теплозащитное тонированное остекление

— Би-ксеноновые фары, с омывателями, динамической регулировкой дальности света/

— Боковые зеркала в цвет кузова автомобиля, со встроенными указателями поворота

— Боковые зеркала слева и справа с электрорегулировкой и подогревом

— Боковое левое зеркало и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

— Боковые зеркала с парковочным положением

— Окраска металлик

— Легкосплавные колесные диски 20", дизайн 5 сдвоенных спиц, окрашенные в цвет титан, полированные

— карбон AMG

— Запираемый и подсвечиваемый перчаточный ящик

— Сетка для вещей в перчаточном ящике

— Карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира

— Розетка (12В) в ногах переднего пассажира и в задней части салона

— Розетка в багажном отделении

— Мультифункциональный 4-спицевый руль с подрулевыми переключателями

— Рулевая колонка с электрорегулировкой

— Автоматическая климатическая установка "THERMATIC

— Подсветка салона

— Солнцезащитные козырьки с освещаемыми косметическими зеркалами

— Отделка панели приборов кожей черного цвета

— Накладки на пороги с подсвеченной надписью AMG, спереди и сзади

— Велюровые коврики черного цвета с окантовкой черной кожей designo и надписью designo

— Датчик дождя

— Система омывания заднего стекла

— Заднее стекло с электроподогревом

— Асферическое левое боковое зеркало

— Подогрев передних и задних сидений

— Электронный иммобилайзер с устройством центрального запирания дверей с ИК ДУ, встроенным в ключ с хромированной

отделкой; cистема центрального запирания с внутренним выключателем и датчиком столкновения

— Подушки безопасности водителя/переднего пассажира с системой распознавания наличия пассажира на сиденьях/

— Оконные подушки безопасности

— Трехточечные ремни безопасности спереди и сзади, с регулировкой по высоте спереди, дополнительный поясной ремень

безопасноти сзади, система натяжения ремней безопасности водителя и переднего пассажира и на задних сидениях

— Антиблокировочная система ABS

— Система экстренного торможения (BAS)

— Электронная система стабилизации движения (ESP) и антипробуксовочная система (ASR)

— Электронная система тягового усилия 4 ETS

— Защита от случайного открытия детьми в задних дверях

-- Электронная система тягового усилия 4 ETS

-- Тормозная система ADAPTIVE BRAKE с функцией Hold

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