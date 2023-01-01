Mercedes-Benz G-Класс AMG
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Дополнительные опции:
— Тонированные стекла в задней части салона + стекло в багажном отделении
— Защитная накладка черного цвета
— Бамперы спереди/сзади и решетка радиатора, окрашенные в цвет кузова
— Теплозащитное тонированное остекление
— Би-ксеноновые фары, с омывателями, динамической регулировкой дальности света/
— Боковые зеркала в цвет кузова автомобиля, со встроенными указателями поворота
— Боковые зеркала слева и справа с электрорегулировкой и подогревом
— Боковое левое зеркало и зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
— Боковые зеркала с парковочным положением
— Окраска металлик
— Легкосплавные колесные диски 20", дизайн 5 сдвоенных спиц, окрашенные в цвет титан, полированные
— карбон AMG
— Запираемый и подсвечиваемый перчаточный ящик
— Сетка для вещей в перчаточном ящике
— Карманы на спинках сидений водителя и переднего пассажира
— Розетка (12В) в ногах переднего пассажира и в задней части салона
— Розетка в багажном отделении
— Мультифункциональный 4-спицевый руль с подрулевыми переключателями
— Рулевая колонка с электрорегулировкой
— Автоматическая климатическая установка "THERMATIC
— Подсветка салона
— Солнцезащитные козырьки с освещаемыми косметическими зеркалами
— Отделка панели приборов кожей черного цвета
— Накладки на пороги с подсвеченной надписью AMG, спереди и сзади
— Велюровые коврики черного цвета с окантовкой черной кожей designo и надписью designo
— Датчик дождя
— Система омывания заднего стекла
— Заднее стекло с электроподогревом
— Асферическое левое боковое зеркало
— Подогрев передних и задних сидений
--- Подогрев руля
— Электронный иммобилайзер с устройством центрального запирания дверей с ИК ДУ, встроенным в ключ с хромированной
отделкой; cистема центрального запирания с внутренним выключателем и датчиком столкновения
— Подушки безопасности водителя/переднего пассажира с системой распознавания наличия пассажира на сиденьях/
— Оконные подушки безопасности
— Трехточечные ремни безопасности спереди и сзади, с регулировкой по высоте спереди, дополнительный поясной ремень
безопасноти сзади, система натяжения ремней безопасности водителя и переднего пассажира и на задних сидениях
— Антиблокировочная система ABS
— Система экстренного торможения (BAS)
— Электронная система стабилизации движения (ESP) и антипробуксовочная система (ASR)
— Электронная система тягового усилия 4 ETS
— Защита от случайного открытия детьми в задних дверях
-- Электронная система тягового усилия 4 ETS
-- Тормозная система ADAPTIVE BRAKE с функцией Hold
Дополнительно установлено:
- Произведён рестайлинг в заводском исполнении с оригинальными деталями под 5 поколение W463
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