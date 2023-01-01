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Mercedes-Benz G-Класс AMG
2020
18 499 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz G-Класс AMG 2020

18 499 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG
Mercedes-Benz G-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель G-Класс AMG
  • Поколение II (W463)
  • Модификация 63 AMG 4.0 AT (585 л.с.) 4WD
  • Комплектация AMG G 63
  • Год 2020
  • Пробег 74545 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 346603
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3982 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 585 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz G-Класс AMG

Уважаемые клиенты,

Представляем Вашему вниманию престижный автомобиль Mercedes-Benz G-Класс AMG, 2020 года выпуска. Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие.

Наслаждайтесь комфортом поездки с дополнительными опциями, такими как: премиальная аудиосистема burmistr, тонированные стекла в задней части салона и стекло в багажном отделении, а также множество других опций для Вашего удобства и безопасности.

Купите сейчас автомобиль Mercedes-Benz G-Класс AMG, 2020 и получите его с сохранёнными номерами. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчёт по данному автомобилю. Наша компания всегда готова помочь Вам с выбором машины, которая удовлетворит все Ваши потребности и требования.

id346603

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