Mercedes-Benz G-Класс AMG

Уважаемые клиенты,

Представляем Вашему вниманию престижный автомобиль Mercedes-Benz G-Класс AMG, 2020 года выпуска. Автомобиль приобретался у официального дилера и имеет заводское лакокрасочное покрытие.

Наслаждайтесь комфортом поездки с дополнительными опциями, такими как: премиальная аудиосистема burmistr, тонированные стекла в задней части салона и стекло в багажном отделении, а также множество других опций для Вашего удобства и безопасности.

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