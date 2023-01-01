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Mercedes-Benz GL-Класс
2015
3 350 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz GL-Класс 2015

3 350 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GL-Класс
  • Поколение II (X166)
  • Модификация 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 137718 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 654827
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 125

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GL-Класс

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам премиальный внедорожник Mercedes-Benz GL-Класс 2015 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера 5 ноября 2015 года. Имеет оригинальный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

Автомобиль оснащён кожаным салоном, третьим рядом сидений и люком с электроприводом. 3-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений обеспечивают комфорт и удобство в любое время года. Также в автомобиле установлена система круиз-контроля и навигации, которая поможет вам комфортно перемещаться по городу и его окрестностям. Электропривод багажника – еще одно удобство, которое облегчит загрузку и разгрузку вашего автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады помочь вам с выбором лучшего автомобиля по доступной цене.

id654827

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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