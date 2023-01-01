Mercedes-Benz GL-Класс

Уважаемые клиенты, мы рады предложить Вам премиальный внедорожник Mercedes-Benz GL-Класс 2015 года выпуска. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера 5 ноября 2015 года. Имеет оригинальный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие.

Автомобиль оснащён кожаным салоном, третьим рядом сидений и люком с электроприводом. 3-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений обеспечивают комфорт и удобство в любое время года. Также в автомобиле установлена система круиз-контроля и навигации, которая поможет вам комфортно перемещаться по городу и его окрестностям. Электропривод багажника – еще одно удобство, которое облегчит загрузку и разгрузку вашего автомобиля.

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