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Mercedes-Benz GL-Класс
2013
3 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GL-Класс 2013

3 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GL-Класс
  • Поколение II (X166)
  • Модификация 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация GL 350 BlueTEC 4MATIC Особая серия
  • Год 2013
  • Пробег 237285 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 348581
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 148

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GL-Класс

Дорогие друзья!

Мы рады представить Вам уникальную возможность приобрести автомобиль Mercedes-Benz GL-Класс, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль является идеальным вариантом для тех, кто ценит комфорт, безопасность и надежность.

Mercedes-Benz GL-Класс - это не просто автомобиль, это поистине шедевр инженерного искусства. Он оснащен самыми современными технологиями и функциями, которые сделают каждую поездку незабываемой.

При покупке данного автомобиля Вы получите:

Камеры кругового обзора
Люк
3-зонный климат-контроль
Электропривод передних сидений с памятью водительского места
Вентиляцию передних сидений
Пневмоподвеску
Третий ряд сидений
Обогрев всех сидений
Электропривод руля
Обогрев руля
Электропривод багажной двери
Датчики дождя и света
Систему активной помощи при парковке
Передние и задние датчики парковки
Полный электропакет

Стоимость этого автомобиля - весьма привлекательна, учитывая его уникальные характеристики и состояние. Но это ещё не всё!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ответим на все Ваши вопросы и поможем сделать правильный выбор.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id348581

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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