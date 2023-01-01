Mercedes-Benz GL-Класс
Дорогие друзья!
Мы рады представить Вам уникальную возможность приобрести автомобиль Mercedes-Benz GL-Класс, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль является идеальным вариантом для тех, кто ценит комфорт, безопасность и надежность.
Mercedes-Benz GL-Класс - это не просто автомобиль, это поистине шедевр инженерного искусства. Он оснащен самыми современными технологиями и функциями, которые сделают каждую поездку незабываемой.
При покупке данного автомобиля Вы получите:
Камеры кругового обзора
Люк
3-зонный климат-контроль
Электропривод передних сидений с памятью водительского места
Вентиляцию передних сидений
Пневмоподвеску
Третий ряд сидений
Обогрев всех сидений
Электропривод руля
Обогрев руля
Электропривод багажной двери
Датчики дождя и света
Систему активной помощи при парковке
Передние и задние датчики парковки
Полный электропакет
Стоимость этого автомобиля - весьма привлекательна, учитывая его уникальные характеристики и состояние. Но это ещё не всё!
Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ответим на все Ваши вопросы и поможем сделать правильный выбор.
Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!
id348581