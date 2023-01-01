Mercedes-Benz GL-Класс

Дорогие друзья!

Мы рады представить Вам уникальную возможность приобрести автомобиль Mercedes-Benz GL-Класс, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль является идеальным вариантом для тех, кто ценит комфорт, безопасность и надежность.

Mercedes-Benz GL-Класс - это не просто автомобиль, это поистине шедевр инженерного искусства. Он оснащен самыми современными технологиями и функциями, которые сделают каждую поездку незабываемой.

При покупке данного автомобиля Вы получите:

Камеры кругового обзора

Люк

3-зонный климат-контроль

Электропривод передних сидений с памятью водительского места

Вентиляцию передних сидений

Пневмоподвеску

Третий ряд сидений

Обогрев всех сидений

Электропривод руля

Обогрев руля

Электропривод багажной двери

Датчики дождя и света

Систему активной помощи при парковке

Передние и задние датчики парковки

Полный электропакет

Стоимость этого автомобиля - весьма привлекательна, учитывая его уникальные характеристики и состояние. Но это ещё не всё!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы ответим на все Ваши вопросы и поможем сделать правильный выбор.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого прекрасного автомобиля!

id348581