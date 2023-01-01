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Mercedes-Benz GL-Класс
2013
2 500 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GL-Класс 2013

2 500 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GL-Класс
  • Поколение II (X166)
  • Модификация 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 290877 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 325505
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 157

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GL-Класс

Добро пожаловать в Fresh! Мы рады представить вам возможность стать владельцем идеально сбалансированного и роскошного автомобиля - Mercedes-Benz GL-Класс, модификации 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD.

Этот прекрасный автомобиль имеет пробег в размере 290877 километров. Приобретенный у официального дилера в 2013 году, автомобиль по-прежнему обладает оригинальным ПТС, что гарантирует его юридическую чистоту для будущего владельца.

Один из самых привлекательных аспектов этого автомобиля - это заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое сохранилось безупречно.

Дополнительные опции этого Mercedes-Benz GL-Класса включают в себя ряд высокотехнологичных функций, которые добавят комфорта и удовольствия к вашему вождению. Камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании, а электропривод передних сидений с памятью позволит вам настроить их положение по своему удобству.

Не менее важными опциями являются бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев первого и второго ряда сидений, обогрев руля и третий ряд сидений, который создаст дополнительное пространство для пассажиров.

Этот автомобиль также оснащен электроприводом багажной двери, датчиками дождя и света, раздельным климат-контролем и круиз-контролем, чтобы обеспечить комфортную и безопасную поездку в любых условиях. Передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятностей при парковке, а полный электропакет даст вам контроль над каждым аспектом автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и поможет вам осуществить вашу мечту о владении престижным Mercedes-Benz GL-Классом.

Не упустите шанс стать обладателем этого исключительного автомобиля. Мы ждем вашего звонка!

id325505

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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