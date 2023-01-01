Mercedes-Benz GL-Класс

Добро пожаловать в Fresh! Мы рады представить вам возможность стать владельцем идеально сбалансированного и роскошного автомобиля - Mercedes-Benz GL-Класс, модификации 350 CDI BlueTEC 3.0d AT (249 л.с.) 4WD.

Этот прекрасный автомобиль имеет пробег в размере 290877 километров. Приобретенный у официального дилера в 2013 году, автомобиль по-прежнему обладает оригинальным ПТС, что гарантирует его юридическую чистоту для будущего владельца.

Один из самых привлекательных аспектов этого автомобиля - это заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое сохранилось безупречно.

Дополнительные опции этого Mercedes-Benz GL-Класса включают в себя ряд высокотехнологичных функций, которые добавят комфорта и удовольствия к вашему вождению. Камера заднего вида обеспечит безопасность при парковке и маневрировании, а электропривод передних сидений с памятью позволит вам настроить их положение по своему удобству.

Не менее важными опциями являются бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев первого и второго ряда сидений, обогрев руля и третий ряд сидений, который создаст дополнительное пространство для пассажиров.

Этот автомобиль также оснащен электроприводом багажной двери, датчиками дождя и света, раздельным климат-контролем и круиз-контролем, чтобы обеспечить комфортную и безопасную поездку в любых условиях. Передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятностей при парковке, а полный электропакет даст вам контроль над каждым аспектом автомобиля.

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