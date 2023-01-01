Mercedes-Benz GL-Класс
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Аудиосистема Harman/Kardon
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод водительского сиденья с памятью положений
- Чёрный потолок
- Ночное видение
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
554058