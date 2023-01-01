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Mercedes-Benz GL-Класс
2015
4 070 000 ₽
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Mercedes-Benz GL-Класс 2015

4 070 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GL-Класс
  • Поколение II (X166)
  • Модификация 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 288876 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 192
  • VIN 554058
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2996 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 333 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GL-Класс

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Аудиосистема Harman/Kardon
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Электропривод водительского сиденья с памятью положений
- Чёрный потолок
- Ночное видение
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

554058

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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