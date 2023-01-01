Mercedes-Benz GL-Класс

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

- Аудиосистема Harman/Kardon

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камера заднего вида

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Автодоводчики дверей

- Панорамная крыша

- 3-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Электропривод водительского сиденья с памятью положений

- Чёрный потолок

- Ночное видение

- Пневмоподвеска

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

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