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Mercedes-Benz GL-Класс
2012
3 149 000 ₽
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Mercedes-Benz GL-Класс 2012

3 149 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс
Mercedes-Benz GL-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GL-Класс
  • Поколение II (X166)
  • Модификация 500 4.7 AT (435 л.с.) 4WD
  • Комплектация GL 500 4MATIC Особая серия
  • Год 2012
  • Пробег 199006 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 175
  • VIN 125089
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4663 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 435 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GL-Класс

Преимущества:
- 2 владельца
- Оригинальный ПТС
- Третий ряд сидений
- Панорамная крыша
- Пневматическая подвеска
- Навигационная система
- Камера заднего вида

125089

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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