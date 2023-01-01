Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Преимущества:
- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 21
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера кругового обзора
- Пневмоподвеска
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Сиденья с массажем
- Вентиляция передних сидений
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