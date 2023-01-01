Mercedes-Benz GL-Класс AMG

Преимущества:

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)

- Тонированные стекла

- Люк

- Светодиодные фары

- Легкосплавные диски, 21

- Иммобилайзер

- Сигнализация

- Бортовой компьютер

- Датчик дождя

- Датчик света

- Круиз-контроль

- Навигационная система

- Обогрев зеркал

- Усилитель рулевого управления

- Подогрев руля

- Обогрев сидений

- Электрообогрев лобового стекла

- Электроскладывание зеркал

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Третий ряд сидений

- Количество мест (7)

- Салон (кожа)

- Цвет салона (темный)

- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)

- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)

- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)

- Регулировка руля (электро)

- Электропривод зеркал

- Электростеклоподъемники (все)

- Антиблокировочная система (ABS)

- Антипробуксовочная система

- Система курсовой устойчивости

- Парктроник

- Система контроля слепых зон

- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)

- Магнитола (CD)

- DVD

- Камера кругового обзора

- Пневмоподвеска

- Панорамная крыша / лобовое стекло

- Сиденья с массажем

- Вентиляция передних сидений

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