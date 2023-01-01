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Mercedes-Benz GL-Класс AMG
2014
4 249 000 ₽
Возможна доставка
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Mercedes-Benz GL-Класс AMG 2014

4 249 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG
Mercedes-Benz GL-Класс AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GL-Класс AMG
  • Поколение GL-Класс AMG
  • Модификация 63 AMG 5.5 AT (557 л.с.) 4WD
  • Комплектация GL 63 AMG Особая серия
  • Год 2014
  • Пробег 208575 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 24
  • VIN 443959
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 5461 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 557 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GL-Класс AMG

Преимущества:

- Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
- Тонированные стекла
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 21
- Иммобилайзер
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Обогрев зеркал
- Усилитель рулевого управления
- Подогрев руля
- Обогрев сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Третий ряд сидений
- Количество мест (7)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
- DVD
- Камера кругового обзора
- Пневмоподвеска
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Сиденья с массажем
- Вентиляция передних сидений

443959

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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