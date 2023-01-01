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Mercedes-Benz GLA
2019
2 679 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz GLA 2019

2 679 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLA
  • Поколение I (X156) Рестайлинг
  • Модификация 250 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 133594 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 624980
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 211 л.с.
  • Воблер 113

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLA

Добрый день!

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz GLA 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль имеет мощный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 211 лошадиных сил. Привод полный, что позволяет безопасно передвигаться по любой дороге.

Комплектация данного автомобиля включает в себя множество удобных опций, таких как климат-контроль на две зоны, тонированные стекла, ксеноновые фары, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, омыватель фар, обогрев зеркал, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, обогрев сидений, система доступа без ключа и электропривод крышки багажника. Все эти опции позволят вам чувствовать себя настоящим господином дороги и наслаждаться каждой поездкой.

Наша компания гарантирует высокое качество автомобиля, что подтверждается всеми необходимыми сертификатами и документами. Мы уверены, что Mercedes-Benz GLA 2019 станет для вас надежным попутчиком в любых поездках.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши консультанты помогут вам выбрать оптимальные условия покупки, а также ответят на все ваши вопросы.

id624980

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