Mercedes-Benz GLA

Добрый день!

Мы рады представить вам автомобиль Mercedes-Benz GLA 2019 года выпуска. Этот прекрасный автомобиль имеет мощный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 211 лошадиных сил. Привод полный, что позволяет безопасно передвигаться по любой дороге.

Комплектация данного автомобиля включает в себя множество удобных опций, таких как климат-контроль на две зоны, тонированные стекла, ксеноновые фары, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, иммобилайзер, бортовой компьютер, усилитель рулевого управления, центральный замок, омыватель фар, обогрев зеркал, круиз-контроль, датчик света, датчик дождя, обогрев сидений, система доступа без ключа и электропривод крышки багажника. Все эти опции позволят вам чувствовать себя настоящим господином дороги и наслаждаться каждой поездкой.

Наша компания гарантирует высокое качество автомобиля, что подтверждается всеми необходимыми сертификатами и документами. Мы уверены, что Mercedes-Benz GLA 2019 станет для вас надежным попутчиком в любых поездках.

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