Mercedes-Benz GLA

Если вы ищете автомобиль с превосходным сочетанием комфорта, стиля и безопасности, то Mercedes-Benz GLA 2019 года выпуска - это именно то, что вам нужно. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной поездки. GLA оснащен двухзонной системой климат-контроля, датчиками дождя и света, а также круиз-контролем и пневмоподвеской, что обеспечивает максимальный комфорт на любых дорогах.

Дополнительным преимуществом является наличие обогрева зеркал, омывателя фар, обогрева передних сидений, электрообогрева лобового стекла, электропривода крышки багажника, регулировки сиденья водителя с памятью и электропривода сиденья пассажира. Все стекла имеют электростеклоподъемники, а парктроник и камера заднего вида обеспечивают максимальную безопасность при парковке и заезде задним ходом.

Вентиляция передних сидений - это еще одно преимущество, которое позволит водителю и пассажирам чувствовать себя удобно в любую погоду. Идеальная комбинация всех этих опций делает GLA лучшим выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

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