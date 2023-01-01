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Mercedes-Benz GLA
2019
2 150 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Mercedes-Benz GLA 2019

2 150 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLA
  • Поколение I (X156) Рестайлинг
  • Модификация 200 1.6 AMT (150 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 103517 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 634682
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1600 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 69

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLA

Если вы ищете автомобиль с превосходным сочетанием комфорта, стиля и безопасности, то Mercedes-Benz GLA 2019 года выпуска - это именно то, что вам нужно. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми опциями для комфортной и безопасной поездки. GLA оснащен двухзонной системой климат-контроля, датчиками дождя и света, а также круиз-контролем и пневмоподвеской, что обеспечивает максимальный комфорт на любых дорогах.

Дополнительным преимуществом является наличие обогрева зеркал, омывателя фар, обогрева передних сидений, электрообогрева лобового стекла, электропривода крышки багажника, регулировки сиденья водителя с памятью и электропривода сиденья пассажира. Все стекла имеют электростеклоподъемники, а парктроник и камера заднего вида обеспечивают максимальную безопасность при парковке и заезде задним ходом.

Вентиляция передних сидений - это еще одно преимущество, которое позволит водителю и пассажирам чувствовать себя удобно в любую погоду. Идеальная комбинация всех этих опций делает GLA лучшим выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут вам оформить покупку Mercedes-Benz GLA 2019 года выпуска.

id634682

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