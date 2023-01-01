Mercedes-Benz GLA

Уважаемый покупатель!

Предлагаем Вам уникальную возможность приобрести автомобиль мечты - Mercedes-Benz GLA, I (X156) Рестайлинг в отличном состоянии. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми особенностями для комфортной и безопасной езды.

Модификация 250 2.0 AMT с мощностью 211 лошадиных сил и полным приводом позволит Вам чувствовать себя уверенно на любых дорогах. А благодаря автоматической коробке переключения передач, Вы сможете наслаждаться плавными и комфортными перемещениями.

Синий цвет кузова придает автомобилю элегантный и привлекательный вид. А благодаря светлому цвету салона, интерьер автомобиля станет еще более просторным и уютным.

Автомобиль оснащен самыми современными технологиями и функциями. Кондиционер с климат-контролем позволит Вам поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Подогрев руля и сидений сделают поездки в холодное время года приятными и комфортными. Система доступа без ключа обеспечит удобство и безопасность при открытии и запуске автомобиля. А тонированные стекла добавят приватности и защитят от яркого солнечного света.

Дополнительно, в автомобиле установлены легкосплавные диски диаметром 17 дюймов, что придаст еще больше стильности и динамичности вашему автомобилю.

Безопасность важна для нас, поэтому автомобиль оснащен системами ABS, ESP и иммобилайзером. А подушки безопасности и камера заднего вида помогут Вам чувствовать себя защищенным на дороге.

Также в автомобиле установлена навигационная система, бортовой компьютер, датчики света и дождя, круиз-контроль, что сделает Вашу поездку еще более комфортной и удобной.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы и организуем тест-драйв. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

id541107