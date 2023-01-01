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Mercedes-Benz GLA
2018
2 874 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLA 2018

2 874 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLA
  • Поколение I (X156) Рестайлинг
  • Модификация 250 2.0 AMT (211 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 90592 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 541107
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 211 л.с.
  • Воблер 147

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (светлый)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLA

Уважаемый покупатель!

Предлагаем Вам уникальную возможность приобрести автомобиль мечты - Mercedes-Benz GLA, I (X156) Рестайлинг в отличном состоянии. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми особенностями для комфортной и безопасной езды.

Модификация 250 2.0 AMT с мощностью 211 лошадиных сил и полным приводом позволит Вам чувствовать себя уверенно на любых дорогах. А благодаря автоматической коробке переключения передач, Вы сможете наслаждаться плавными и комфортными перемещениями.

Синий цвет кузова придает автомобилю элегантный и привлекательный вид. А благодаря светлому цвету салона, интерьер автомобиля станет еще более просторным и уютным.

Автомобиль оснащен самыми современными технологиями и функциями. Кондиционер с климат-контролем позволит Вам поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года. Подогрев руля и сидений сделают поездки в холодное время года приятными и комфортными. Система доступа без ключа обеспечит удобство и безопасность при открытии и запуске автомобиля. А тонированные стекла добавят приватности и защитят от яркого солнечного света.

Дополнительно, в автомобиле установлены легкосплавные диски диаметром 17 дюймов, что придаст еще больше стильности и динамичности вашему автомобилю.

Безопасность важна для нас, поэтому автомобиль оснащен системами ABS, ESP и иммобилайзером. А подушки безопасности и камера заднего вида помогут Вам чувствовать себя защищенным на дороге.

Также в автомобиле установлена навигационная система, бортовой компьютер, датчики света и дождя, круиз-контроль, что сделает Вашу поездку еще более комфортной и удобной.

Не упустите возможность стать владельцем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас и мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы и организуем тест-драйв. Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!

id541107

Fresh Воронеж
Адрес: г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 35л
Отдел продаж: +7 473 300 36 79
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