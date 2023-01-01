Mercedes-Benz GLA
Преимущества:
- COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (Система предупреждения столкновения);
- Руль с переключателями КП 7G-DCT;
- 7-ступенчатая АКП с двухдисковым сцеплением;
- Комфортный мультифункциональный руль;
- Радио Audio 20 с разъемом USB;
- Attention Assist (Система контроля степени усталости водителя);
- Релинги на крыше из алюминия с глянцевой лакировкой черного цвета;
Активный парковочный ассистент
-Функция ECO Start-Stop;
- Легкосплавные колесные диски 17" дизайн 5 сдвоенных спиц;
-Омыватели фар;
- Би-Ксеноновые фары головного света;
- Оконные подушки безопасности;
- Система Tempomat (Круиз-контроль);
- Сигнализация проникновения в салон.
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