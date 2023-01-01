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Mercedes-Benz GLA
2019
2 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz GLA 2019

2 249 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA
Mercedes-Benz GLA

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLA
  • Поколение I (X156) Рестайлинг
  • Модификация 200 1.6 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация GLA 200 Особая серия
  • Год 2019
  • Пробег 99951 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 629048
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1600 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 002

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLA

Преимущества:
- COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (Система предупреждения столкновения);
- Руль с переключателями КП 7G-DCT;
- 7-ступенчатая АКП с двухдисковым сцеплением;
- Комфортный мультифункциональный руль;
- Радио Audio 20 с разъемом USB;
- Attention Assist (Система контроля степени усталости водителя);
- Релинги на крыше из алюминия с глянцевой лакировкой черного цвета;
Активный парковочный ассистент
-Функция ECO Start-Stop;
- Легкосплавные колесные диски 17" дизайн 5 сдвоенных спиц;
-Омыватели фар;
- Би-Ксеноновые фары головного света;
- Оконные подушки безопасности;
- Система Tempomat (Круиз-контроль);
- Сигнализация проникновения в салон.

id629048

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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