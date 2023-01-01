Mercedes-Benz GLA

Преимущества:

- COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS (Система предупреждения столкновения);

- Руль с переключателями КП 7G-DCT;

- 7-ступенчатая АКП с двухдисковым сцеплением;

- Комфортный мультифункциональный руль;

- Радио Audio 20 с разъемом USB;

- Attention Assist (Система контроля степени усталости водителя);

- Релинги на крыше из алюминия с глянцевой лакировкой черного цвета;

Активный парковочный ассистент

-Функция ECO Start-Stop;

- Легкосплавные колесные диски 17" дизайн 5 сдвоенных спиц;

-Омыватели фар;

- Би-Ксеноновые фары головного света;

- Оконные подушки безопасности;

- Система Tempomat (Круиз-контроль);

- Сигнализация проникновения в салон.

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