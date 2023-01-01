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Mercedes-Benz GLA AMG
2017
2 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLA AMG 2017

2 799 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG
Mercedes-Benz GLA AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLA AMG
  • Поколение I (X156) Рестайлинг
  • Модификация 45 AMG 2.0 AMT (381 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 31878 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 468141
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 381 л.с.
  • Воблер 29

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLA AMG

Уважаемые покупатели,

Мы рады предложить Вам великолепный автомобиль Mercedes-Benz GLA AMG 2017 года выпуска. Это высокотехнологичное транспортное средство, сочетающее в себе уникальный дизайн и передовые инженерные решения. Если Вы ищете надежного партнера для ежедневных поездок или жаждете ощутить максимум комфорта и возможностей на трассе, то этот автомобиль – отличный выбор.

Mercedes-Benz GLA AMG 2017 года – это не только стильный и современный автомобиль, но и мощный и производительный. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 2 литра, который разгоняется до 100 км/ч всего за 4,4 секунды. А благодаря системе полного привода 4MATIC, Вы сможете чувствовать себя уверенно на любых дорогах, в любую погоду.

Красивый дизайн, новейшие технологии, максимальная производительность и безопасность – все это Mercedes-Benz GLA AMG 2017 года. Если Вы хотите приобрести этот автомобиль или узнать больше о нем, позвоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут выбрать оптимальный вариант покупки. Сделайте свою жизнь ярче и удобнее с Mercedes-Benz GLA AMG 2017 года!

id468141

Fresh Воронеж Север
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