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Mercedes-Benz GLB
2020
4 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz GLB 2020

4 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB
Mercedes-Benz GLB

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLB
  • Поколение I (X247)
  • Модификация 220 d 2.0d AMT (190 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 25357 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 039683
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1950 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 190 л.с.
  • Воблер 216

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLB

Уважаемые покупатели, сегодня мы рады предложить вам отличную возможность стать обладателем прекрасного автомобиля Mercedes-Benz GLB, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет лишь одного владельца. Кузов автомобиля полностью покрыт заводским лаком, что подчеркивает его прекрасное состояние.

Кроме того, наш Mercedes-Benz GLB оснащен самым современным двигателем 220 d 2.0d AMT (190 л.с.) и полным приводом 4WD. Это позволяет вам чувствовать себя уверенно как на обычных дорогах, так и на бездорожье.

Объект продажи имеет электронный ПТС, что обеспечивает его полную безопасность и гарантирует, что автомобиль не имеет скрытых дефектов.

Комплектация Mercedes-Benz GLB 220 d 4 MATIC Sport дополняет образ этого автомобиля. В ней предусмотрено множество функций, которые позволят вам получать максимум удовольствия от вождения.

Не упустите возможность купить этот прекрасный автомобиль по выгодной цене. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет вам сделать правильный выбор.

id039683

Fresh Тюмень
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