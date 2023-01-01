Mercedes-Benz GLB

Уважаемые покупатели, сегодня мы рады предложить вам отличную возможность стать обладателем прекрасного автомобиля Mercedes-Benz GLB, 2020 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет лишь одного владельца. Кузов автомобиля полностью покрыт заводским лаком, что подчеркивает его прекрасное состояние.

Кроме того, наш Mercedes-Benz GLB оснащен самым современным двигателем 220 d 2.0d AMT (190 л.с.) и полным приводом 4WD. Это позволяет вам чувствовать себя уверенно как на обычных дорогах, так и на бездорожье.

Объект продажи имеет электронный ПТС, что обеспечивает его полную безопасность и гарантирует, что автомобиль не имеет скрытых дефектов.

Комплектация Mercedes-Benz GLB 220 d 4 MATIC Sport дополняет образ этого автомобиля. В ней предусмотрено множество функций, которые позволят вам получать максимум удовольствия от вождения.

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