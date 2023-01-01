Mercedes-Benz GLC

Продается новый автомобиль Mercedes-Benz GLC 2022 года выпуска. Был куплен в Германии у официального дилера Mercedes-Benz и ввезен в РФ в 2023 году. У автомобиля электронный ПТС. Вы будете первым владельцем.

Этот элегантный и стильный автомобиль сочетает в себе роскошь и надежность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге. Автомобиль Mercedes-Benz GLC 2022 года выпуска

GLC оснащен передовыми технологиями и инновационными функциями, которые делают каждую поездку незабываемой. Внутренний интерьер просторный и удобный, с высококачественными материалами и современным дизайном. Вы будете наслаждаться комфортом и удовольствием от вождения каждый раз, когда сядете за руль этого автомобиля.

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Комплектация данного автомобиля включает пневматическую подвеску, обогрев руля, диски R20 AMG-Line, датчики слепых зон, навигацию, камеру заднего вида, декоративную подсветку салона, помощник при вождении Distronic, Apple CarPlay и Android Auto, активную помощь при вождении, мультимедийную систему MBUX расширенную, светодиодные фары Multibeam, 9G-TRONIC, распознавание дорожных знаков, активную помощь при парковке с PARKTRONIC, автозатемнение зеркал, электропривод зеркал, электрическую крышку багажника, активный круиз-контроль, электрический фаркоп со стабилизацией прицепа ESP, помощь удержания в полосе и интерьер AMG Line. Кроме того, автомобиль оснащен поясничной поддержкой в 4-х направлениях.

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