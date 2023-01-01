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Mercedes-Benz GLC
2022
8 469 000 ₽
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Mercedes-Benz GLC 2022

8 469 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLC
  • Поколение II (X254)
  • Модификация 300 2.0 AT (258 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 3492 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 001052
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 258 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLC

Продается новый автомобиль Mercedes-Benz GLC 2022 года выпуска. Был куплен в Германии у официального дилера Mercedes-Benz и ввезен в РФ в 2023 году. У автомобиля электронный ПТС. Вы будете первым владельцем.

Этот элегантный и стильный автомобиль сочетает в себе роскошь и надежность, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность на дороге. Автомобиль Mercedes-Benz GLC 2022 года выпуска

GLC оснащен передовыми технологиями и инновационными функциями, которые делают каждую поездку незабываемой. Внутренний интерьер просторный и удобный, с высококачественными материалами и современным дизайном. Вы будете наслаждаться комфортом и удовольствием от вождения каждый раз, когда сядете за руль этого автомобиля.

Мы имеем 17-летний опыт в продаже автомобилей и всегда стремимся предложить нашим клиентам только лучшее. Мы понимаем, что покупка автомобиля - это серьезное решение, и поэтому мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить вам полную информацию о данном автомобиле.

Комплектация данного автомобиля включает пневматическую подвеску, обогрев руля, диски R20 AMG-Line, датчики слепых зон, навигацию, камеру заднего вида, декоративную подсветку салона, помощник при вождении Distronic, Apple CarPlay и Android Auto, активную помощь при вождении, мультимедийную систему MBUX расширенную, светодиодные фары Multibeam, 9G-TRONIC, распознавание дорожных знаков, активную помощь при парковке с PARKTRONIC, автозатемнение зеркал, электропривод зеркал, электрическую крышку багажника, активный круиз-контроль, электрический фаркоп со стабилизацией прицепа ESP, помощь удержания в полосе и интерьер AMG Line. Кроме того, автомобиль оснащен поясничной поддержкой в 4-х направлениях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов будет рада помочь вам с выбором и предоставить всю необходимую информацию для принятия решения.

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