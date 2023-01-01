Mercedes-Benz GLC

Преимущества:

-Приобретался у официального дилера

- 2-зонный климат-контроль

- Датчики света и дождя

- Навигационная система

- Камера заднего вида

- Передние и задние датчики парковки

- Система помощи при спуске и подъеме

- Электропривод передних сидений

- Обогрев сидений

- Подрулевые лепестки

- Легкосплавные диски R19 AMG

- Система автоматической парковки

- Система контроля "слепых зон"

- Зеркала с автозатемнением

- Система автоматического торможения

- Пакет Offroad

- Электропривод крышки багажника

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