Mercedes-Benz GLC
Преимущества:
-Приобретался у официального дилера
- 2-зонный климат-контроль
- Датчики света и дождя
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Передние и задние датчики парковки
- Система помощи при спуске и подъеме
- Электропривод передних сидений
- Обогрев сидений
- Подрулевые лепестки
- Легкосплавные диски R19 AMG
- Система автоматической парковки
- Система контроля "слепых зон"
- Зеркала с автозатемнением
- Система автоматического торможения
- Пакет Offroad
- Электропривод крышки багажника
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