Mercedes-Benz GLC
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы.
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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