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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz GLC
2019
5 500 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz GLC 2019

5 500 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLC
  • Поколение I (X253) Рестайлинг
  • Модификация 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLC 300 d 4MATIC Sport
  • Год 2019
  • Пробег 36521 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 752022
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1950 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 230

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLC

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы.
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

id752022

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Mercedes-Benz GLC
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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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