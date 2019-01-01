Mercedes-Benz GLC
Преимущества:
- Оригинал ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Цвет: Чёрный обсидиан металлик
- Искусственная кожа ARTICO, Черный
- Подготовка под Mercedes-Benz Link
- Камера заднего вида
- Парковочный автопилот с функцией PARKTRONIC
- Система экстренного торможения
- Стеклоочиститель с датчиком дождя
- Headunit для европейских стран и СНГ
- Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC
- Круиз-контроль
- Система контроля давления воздуха в шинах
- Подвеска AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации
- Защита от проникновения в салон и защита от буксировки
- Автоматическая климатическая установка THERMATIC, 2 зоны
- Потолок цвета "Серый кристалл"
- Система адаптивного управления головным светом
- Светодиодные фары High Performance
- Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спицами
- Функция использования остаточного тепла двигателя
- Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK
- Рейлинги на крыше цвета алюминий
- Элементы декоративной отделки деревом крупнопористый черный ясень
- Стайлинг AMG
- Модельный год 2019/1
- CD-плеер
- Подогрев передних сидений
- Система омывателя ветрового стекла с подогревом
- Пакет освещения салона
- Сигнализация проникновения в салон
- Дверь багажного отделения EASY-PACK
- Функция Keyless-Start
- Система удержания детей i-Size
- Пакет наружной хромированной отделки
- Технология очистки выбросов EURO 6
- Vorrüstung ECALL RUSSLAND (GLONASS)
- Функция ECO start/stop
- TIREFIT
- DYNAMIC SELECT
- Подготовка для спутниковой противоугонной системы Мercedes-Benz
- Система экстренного вызова ЭРА ГЛОНАСС
- Адаптивные тормозные огни
- Экстерьер AMG Line
- Парковочный пакет
- Противоугонный пакет
- Базовая комплектация интерьера
PXH Steuercode Vertrieb f. Werkszuordnung East London - Bremen
- Индикатор сост. ремней безопасности зад. сидений на комб. приборов
- Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира
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