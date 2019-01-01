Mercedes-Benz GLC

Преимущества:

- Оригинал ПТС, 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Цвет: Чёрный обсидиан металлик

- Искусственная кожа ARTICO, Черный

- Подготовка под Mercedes-Benz Link

- Камера заднего вида

- Парковочный автопилот с функцией PARKTRONIC

- Система экстренного торможения

- Стеклоочиститель с датчиком дождя

- Headunit для европейских стран и СНГ

- Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC

- Круиз-контроль

- Система контроля давления воздуха в шинах

- Подвеска AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации

- Защита от проникновения в салон и защита от буксировки

- Автоматическая климатическая установка THERMATIC, 2 зоны

- Потолок цвета "Серый кристалл"

- Система адаптивного управления головным светом

- Светодиодные фары High Performance

- Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спицами

- Функция использования остаточного тепла двигателя

- Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK

- Рейлинги на крыше цвета алюминий

- Элементы декоративной отделки деревом крупнопористый черный ясень

- Стайлинг AMG

- Модельный год 2019/1

- CD-плеер

- Подогрев передних сидений

- Система омывателя ветрового стекла с подогревом

- Пакет освещения салона

- Сигнализация проникновения в салон

- Дверь багажного отделения EASY-PACK

- Функция Keyless-Start

- Система удержания детей i-Size

- Пакет наружной хромированной отделки

- Технология очистки выбросов EURO 6

- Vorrüstung ECALL RUSSLAND (GLONASS)

- Функция ECO start/stop

- TIREFIT

- DYNAMIC SELECT

- Подготовка для спутниковой противоугонной системы Мercedes-Benz

- Система экстренного вызова ЭРА ГЛОНАСС

- Адаптивные тормозные огни

- Экстерьер AMG Line

- Парковочный пакет

- Противоугонный пакет

- Базовая комплектация интерьера

PXH Steuercode Vertrieb f. Werkszuordnung East London - Bremen

- Индикатор сост. ремней безопасности зад. сидений на комб. приборов

- Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира

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