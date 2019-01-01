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Mercedes-Benz GLC
2019
3 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz GLC 2019

3 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC
Mercedes-Benz GLC

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLC
  • Поколение I (X253)
  • Модификация 250 2.0 AT (211 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 96475 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 600926
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 211 л.с.
  • Воблер 213

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLC

Преимущества:

- Оригинал ПТС, 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Цвет: Чёрный обсидиан металлик
- Искусственная кожа ARTICO, Черный
- Подготовка под Mercedes-Benz Link
- Камера заднего вида
- Парковочный автопилот с функцией PARKTRONIC
- Система экстренного торможения
- Стеклоочиститель с датчиком дождя
- Headunit для европейских стран и СНГ
- Автоматическая коробка передач 9G-TRONIC
- Круиз-контроль
- Система контроля давления воздуха в шинах
- Подвеска AGILITY CONTROL с селективной системой амортизации
- Защита от проникновения в салон и защита от буксировки
- Автоматическая климатическая установка THERMATIC, 2 зоны
- Потолок цвета "Серый кристалл"
- Система адаптивного управления головным светом
- Светодиодные фары High Performance
- Легкосплавные колесные диски AMG 48,3 см (19") с 5 сдвоенными спицами
- Функция использования остаточного тепла двигателя
- Горизонтальная шторка багажного отделения EASY PACK
- Рейлинги на крыше цвета алюминий
- Элементы декоративной отделки деревом крупнопористый черный ясень
- Стайлинг AMG
- Модельный год 2019/1
- CD-плеер
- Подогрев передних сидений
- Система омывателя ветрового стекла с подогревом
- Пакет освещения салона
- Сигнализация проникновения в салон
- Дверь багажного отделения EASY-PACK
- Функция Keyless-Start
- Система удержания детей i-Size
- Пакет наружной хромированной отделки
- Технология очистки выбросов EURO 6
- Vorrüstung ECALL RUSSLAND (GLONASS)
- Функция ECO start/stop
- TIREFIT
- DYNAMIC SELECT
- Подготовка для спутниковой противоугонной системы Мercedes-Benz
- Система экстренного вызова ЭРА ГЛОНАСС
- Адаптивные тормозные огни
- Экстерьер AMG Line
- Парковочный пакет
- Противоугонный пакет
- Базовая комплектация интерьера
PXH Steuercode Vertrieb f. Werkszuordnung East London - Bremen
- Индикатор сост. ремней безопасности зад. сидений на комб. приборов
- Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира

id600926

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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