Mercedes-Benz GLC
Продажа с полным НДС.
Автомобиль в заводском окрасе.
Преимущества:
- Антипробуксовочная система (ASR)
- Система помощи при торможении (BAS, EBD)
- Система помощи при старте в гору (HSA)
- Датчик давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система стабилизации (ESP)
- Датчик дождя
- Датчик света
- Автоматический корректор фар
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Система выбора режима движения
- Электропривод крышки багажника
- Подрулевые лепестки переключения передач
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