Mercedes-Benz GLC Coupe

Добрый день! Мы рады предложить Вам отличную возможность приобрести Mercedes-Benz GLC Coupe, 2021 года выпуска. Этот автомобиль известен своей надежностью и комфортом, а также превосходными характеристиками.

Автомобиль приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, а также двух владельцев. Заводское лакокрасочное покрытие идеально сохранено и выглядит как новое.

Дополнительные опции, установленные на этом автомобиле, делают его еще более привлекательным: камера заднего вида, навигационная система, электропривод передних сидений с памятью, обогрев рулевого колеса, электропривод багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Также сигнализация была дополнительно установлена для Вашей безопасности.

Автомобиль был создан для истинных ценителей комфорта и лучших характеристик. Он прекрасно подойдет для многих целей, от повседневной езды до путешествий на дальние расстояния.

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