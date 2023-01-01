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Mercedes-Benz GLC Coupe
2021
7 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Mercedes-Benz GLC Coupe 2021

7 049 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe
Mercedes-Benz GLC Coupe

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLC Coupe
  • Поколение I (C253) Рестайлинг
  • Модификация 300 2.0 AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLC 300 4MATIC купе Sport
  • Год 2021
  • Пробег 33161 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 971848
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1991 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 242

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLC Coupe

Добрый день! Мы рады предложить Вам отличную возможность приобрести Mercedes-Benz GLC Coupe, 2021 года выпуска. Этот автомобиль известен своей надежностью и комфортом, а также превосходными характеристиками.

Автомобиль приобретен у официального дилера и имеет электронный ПТС, а также двух владельцев. Заводское лакокрасочное покрытие идеально сохранено и выглядит как новое.

Дополнительные опции, установленные на этом автомобиле, делают его еще более привлекательным: камера заднего вида, навигационная система, электропривод передних сидений с памятью, обогрев рулевого колеса, электропривод багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Также сигнализация была дополнительно установлена для Вашей безопасности.

Автомобиль был создан для истинных ценителей комфорта и лучших характеристик. Он прекрасно подойдет для многих целей, от повседневной езды до путешествий на дальние расстояния.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с удовольствием ответят на все Ваши вопросы и проконсультируют Вас о всех деталях покупки этого автомобиля.

id971848

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Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
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