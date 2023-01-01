Mercedes-Benz GLE

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ

Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Приобретался у официального дилера.

Заводская гарантия.

Электронный ПТС, 1 владелец.

Заводской окрас кузова.

Дилерское обслуживание.

Дополнительные опции:

- Подготовка для навигационных сервисов

- Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX

- Пакет интеграции смартфона

- Подготовка для Apple CarPlay и Android Auto

- Камера заднего вида

- Активный парковочный ассистент вкл. систему PARKTRONIC

- Электропривод передних сидений с функцией памяти

- Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим затемнением

- Система экстренного торможения

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод и обогрев мультифункционального спортивного рулевого колеса с отделкой кожей "Наппа"

- Электропривод и обогрев боковых зеркал с функцией складывания

- Автоматическая система климат-контроля THERMATIC

- Светодиодные фары High Performance

- Комфортная подсветка салона Ambient lighting

- Электропривод багажной двери

- Парковочный пакет

- Подогрев передних сидений

- Комфортная подсветка салона Ambient lighting,

- Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинаций

Дополнительно установлено:

- Защитная броне пленка всего кузова.

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