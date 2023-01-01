Mercedes-Benz GLE
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Приобретался у официального дилера.
Заводская гарантия.
Электронный ПТС, 1 владелец.
Заводской окрас кузова.
Дилерское обслуживание.
Дополнительные опции:
- Подготовка для навигационных сервисов
- Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX
- Пакет интеграции смартфона
- Подготовка для Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Активный парковочный ассистент вкл. систему PARKTRONIC
- Электропривод передних сидений с функцией памяти
- Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим затемнением
- Система экстренного торможения
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод и обогрев мультифункционального спортивного рулевого колеса с отделкой кожей "Наппа"
- Электропривод и обогрев боковых зеркал с функцией складывания
- Автоматическая система климат-контроля THERMATIC
- Светодиодные фары High Performance
- Комфортная подсветка салона Ambient lighting
- Электропривод багажной двери
- Парковочный пакет
- Подогрев передних сидений
- Комфортная подсветка салона Ambient lighting,
- Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинаций
Дополнительно установлено:
- Защитная броне пленка всего кузова.
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