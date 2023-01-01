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Mercedes-Benz GLE
2021
9 660 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE 2021

9 660 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE
  • Поколение II (V167)
  • Модификация 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 32502 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 004971
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1950 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Приобретался у официального дилера.
Заводская гарантия.
Электронный ПТС, 1 владелец.
Заводской окрас кузова.
Дилерское обслуживание.

Дополнительные опции:
- Подготовка для навигационных сервисов
- Функция дополненной реальности для навигационной системы MBUX
- Пакет интеграции смартфона
- Подготовка для Apple CarPlay и Android Auto
- Камера заднего вида
- Активный парковочный ассистент вкл. систему PARKTRONIC
- Электропривод передних сидений с функцией памяти
- Внутреннее и наружное зеркало заднего вида на стороне водителя с автоматическим затемнением
- Система экстренного торможения
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод и обогрев мультифункционального спортивного рулевого колеса с отделкой кожей "Наппа"
- Электропривод и обогрев боковых зеркал с функцией складывания
- Автоматическая система климат-контроля THERMATIC
- Светодиодные фары High Performance
- Комфортная подсветка салона Ambient lighting
- Электропривод багажной двери
- Парковочный пакет
- Подогрев передних сидений
- Комфортная подсветка салона Ambient lighting,
- Индикация состояния задних ремней безопасности на дисплее комбинаций

Дополнительно установлено:
- Защитная броне пленка всего кузова.

id004971

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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