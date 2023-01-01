Mercedes-Benz GLE

Уважаемые клиенты, рады предложить Вам автомобиль, который сможет стать идеальным выбором для всех ценителей комфорта и престижности - Mercedes-Benz GLE. Этот стильный премиальный внедорожник ввезён из Германии в 2022 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие, оригинальный ПТС и 1-го владельца.

Салон автомобиля выполнен в коже светлого оттенка, который прекрасно сочетается с панорамной крышей и создает ощущение простора. 4-зонный климат-контроль и вентиляция сидений - залог комфорта и удовольствия во время поездок на любые расстояния.

Burmester- это премиальная аудиосистема, которая заполняет салон автомобиля насыщенным звуком. Камера кругового обзора и датчики парковки значительно упрощают маневрирование на переполненных парковках, а система навигации и круиз-контроль помогут Вам держать под контролем скорость движения. Цифровая приборная панель является дополнительным и удобным способом распознавать и анализировать информацию о Вашем автомобиле.

Наконец, электропривод багажника, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя сделают использование Вашего авто намного проще и удобнее.

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