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Mercedes-Benz GLE
2022
11 920 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE 2022

11 920 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE
  • Поколение II (V167)
  • Модификация 350 de 2.0hyb AT (320 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 4547 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 791226
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1950 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 194 л.с.
  • Воблер 163

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE

Уважаемые клиенты, рады предложить Вам автомобиль, который сможет стать идеальным выбором для всех ценителей комфорта и престижности - Mercedes-Benz GLE. Этот стильный премиальный внедорожник ввезён из Германии в 2022 году и имеет заводское лакокрасочное покрытие, оригинальный ПТС и 1-го владельца.

Салон автомобиля выполнен в коже светлого оттенка, который прекрасно сочетается с панорамной крышей и создает ощущение простора. 4-зонный климат-контроль и вентиляция сидений - залог комфорта и удовольствия во время поездок на любые расстояния.

Burmester- это премиальная аудиосистема, которая заполняет салон автомобиля насыщенным звуком. Камера кругового обзора и датчики парковки значительно упрощают маневрирование на переполненных парковках, а система навигации и круиз-контроль помогут Вам держать под контролем скорость движения. Цифровая приборная панель является дополнительным и удобным способом распознавать и анализировать информацию о Вашем автомобиле.

Наконец, электропривод багажника, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя сделают использование Вашего авто намного проще и удобнее.

Не упустите шанс стать обладателем этого автомобиля и совершить свои финансовые затраты максимально эффективными. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id791226

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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