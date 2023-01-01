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Mercedes-Benz GLE
2022
9 597 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE 2022

9 597 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE
  • Поколение II (V167)
  • Модификация 300 d 2.0d AT (245 л.с.) 4WD
  • Комплектация 300 d 4MATIC Sport
  • Год 2022
  • Пробег 37819 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 013585
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1950 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 245 л.с.
  • Воблер 19

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE

Добро пожаловать в мир элитных автомобилей! Mercedes-Benz GLE 2022 года выпуска - это настоящий шедевр автомобильной инженерии, который удивит вас своей мощностью, комфортом и надежностью.

Этот внедорожник - настоящее произведение искусства, которое не оставит вас равнодушным. Стильный черный цвет кузова и внешний AMG пакет сделают этот автомобиль неповторимым и выделят его на дороге.

Mercedes-Benz GLE оснащен мощным 245-сильным дизельным двигателем и полным приводом, что позволяет ему проехать на любых дорогах и в любых погодных условиях.

Внутри этого автомобиля вас ждет множество удобств, которые сделают вашу поездку максимально комфортной: навигация, камера заднего вида, круиз-контроль, электропривод багажника, бесключевой доступ и запуск двигателя - все для вашего удобства!

Кроме того, вы оцените электрорегулировку сидений с памятью положений передних, электрорегулировку зеркал с функцией складывания и черный потолок, который создает атмосферу уюта и роскоши в салоне.

Этот автомобиль готов удивлять вас своими возможностями и радовать вас каждую поездку. Не упустите свой шанс стать обладателем Mercedes-Benz GLE 2022 года выпуска - заказывайте его прямо сейчас и наслаждайтесь ездой настоящего легендарного автомобиля!

id013585

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