Mercedes-Benz GLE

Хотите ощутить мощь и комфорт на дороге? Представляем вам Mercedes-Benz GLE 2015 года выпуска с полным приводом и двигателем мощностью 249 л.с. Эта внедорожная машина серебристого цвета с заводским лакокрасочным покрытием и панорамной крышей оставит незабываемые впечатления от поездки.

В GLE установлена камера 360, которая обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля, а также память передних сидений, которая сохраняет настройки комфорта для каждого водителя. Вентиляция и обогрев передних сидений, обогрев руля и круиз-контроль делают поездку максимально комфортной.

Эта машина также оборудована автоматической коробкой передач, которая позволяет с легкостью переключаться между режимами вождения. Дизельное топливо обеспечивает экономичность и дальность поездки.

Кроме того, электропривод багажной двери позволяет легко загрузить и разгрузить багаж. Не упустите шанс овладеть этим автомобилем по привлекательной цене. Покупайте Mercedes-Benz GLE 2015 прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом и мощью на дороге!

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