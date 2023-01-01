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Mercedes-Benz GLE
2015
4 130 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE 2015

4 130 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE
  • Поколение I (W166)
  • Модификация 350 d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLE 350 d 4MATIC Особая серия
  • Год 2015
  • Пробег 121173 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 631963
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2987 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 088

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE

Хотите ощутить мощь и комфорт на дороге? Представляем вам Mercedes-Benz GLE 2015 года выпуска с полным приводом и двигателем мощностью 249 л.с. Эта внедорожная машина серебристого цвета с заводским лакокрасочным покрытием и панорамной крышей оставит незабываемые впечатления от поездки.

В GLE установлена камера 360, которая обеспечивает полный обзор вокруг автомобиля, а также память передних сидений, которая сохраняет настройки комфорта для каждого водителя. Вентиляция и обогрев передних сидений, обогрев руля и круиз-контроль делают поездку максимально комфортной.

Эта машина также оборудована автоматической коробкой передач, которая позволяет с легкостью переключаться между режимами вождения. Дизельное топливо обеспечивает экономичность и дальность поездки.

Кроме того, электропривод багажной двери позволяет легко загрузить и разгрузить багаж. Не упустите шанс овладеть этим автомобилем по привлекательной цене. Покупайте Mercedes-Benz GLE 2015 прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом и мощью на дороге!

id631963

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