Mercedes-Benz GLE

Элегантный Mercedes-Benz GLE обладает рядом уникальных особенностей, которые гарантируют комфорт и безопасность на дороге. Автомобиль оборудован электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием, что подчеркивает его высокое качество и надежность. Кроме того, передняя часть автомобиля покрыта бронепленкой для дополнительной защиты.

Помимо этого, Mercedes-Benz GLE оснащен широким спектром дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Пакет интеграции смартфона позволяет легко подключать ваш iPhone или устройство на базе Android с помощью подготовленных функций Apple CarPlay и Android Auto. Камера заднего вида обеспечивает удобство при парковке, а активный парковочный ассистент с системой PARKTRONIC делает парковку более безопасной и простой.

Внутренность автомобиля также поражает своими возможностями. Электропривод передних сидений с функцией памяти позволяет настроить максимально комфортное положение для вас и ваших пассажиров. Внутреннее и наружное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением обеспечивают отличную видимость в любое время суток. Система экстренного торможения помогает предотвратить аварии, а бесключевой доступ в салон и запуск двигателя обеспечивают удобство использования.

Необходимые опции для комфортной езды также включены в этот автомобиль. Электропривод и обогрев мультифункционального спортивного рулевого колеса с отделкой кожей "Наппа" позволяют наслаждаться управлением на дороге в любых погодных условиях. Электропривод и обогрев боковых зеркал с функцией складывания обеспечивают отличную видимость и защиту от повреждений при парковке. Автоматическая система климат-контроля THERMATIC поддерживает оптимальную температуру в салоне, а светодиодные фары High Performance обеспечивают отличную видимость на дороге в любое время суток.

Комфортная подсветка салона Ambient lighting создает уютную и расслабляющую атмосферу в салоне автомобиля. Электропривод багажной двери позволяет легко и удобно загрузить и разгрузить багаж. Парковочный пакет и подогрев передних сидений являются дополнительными преимуществами этого автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем Mercedes-Benz GLE,

id208176