Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz GLE
2020
9 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz GLE 2020

9 250 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE
  • Поколение II (V167)
  • Модификация 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 42414 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 208176
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 367 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz GLE

Элегантный Mercedes-Benz GLE обладает рядом уникальных особенностей, которые гарантируют комфорт и безопасность на дороге. Автомобиль оборудован электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием, что подчеркивает его высокое качество и надежность. Кроме того, передняя часть автомобиля покрыта бронепленкой для дополнительной защиты.

Помимо этого, Mercedes-Benz GLE оснащен широким спектром дополнительных опций, которые делают его еще более привлекательным. Пакет интеграции смартфона позволяет легко подключать ваш iPhone или устройство на базе Android с помощью подготовленных функций Apple CarPlay и Android Auto. Камера заднего вида обеспечивает удобство при парковке, а активный парковочный ассистент с системой PARKTRONIC делает парковку более безопасной и простой.

Внутренность автомобиля также поражает своими возможностями. Электропривод передних сидений с функцией памяти позволяет настроить максимально комфортное положение для вас и ваших пассажиров. Внутреннее и наружное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением обеспечивают отличную видимость в любое время суток. Система экстренного торможения помогает предотвратить аварии, а бесключевой доступ в салон и запуск двигателя обеспечивают удобство использования.

Необходимые опции для комфортной езды также включены в этот автомобиль. Электропривод и обогрев мультифункционального спортивного рулевого колеса с отделкой кожей "Наппа" позволяют наслаждаться управлением на дороге в любых погодных условиях. Электропривод и обогрев боковых зеркал с функцией складывания обеспечивают отличную видимость и защиту от повреждений при парковке. Автоматическая система климат-контроля THERMATIC поддерживает оптимальную температуру в салоне, а светодиодные фары High Performance обеспечивают отличную видимость на дороге в любое время суток.

Комфортная подсветка салона Ambient lighting создает уютную и расслабляющую атмосферу в салоне автомобиля. Электропривод багажной двери позволяет легко и удобно загрузить и разгрузить багаж. Парковочный пакет и подогрев передних сидений являются дополнительными преимуществами этого автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем Mercedes-Benz GLE,

id208176

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
2018

4 290 000 ₽

Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG Mercedes-Benz GLE AMG

Mercedes-Benz GLE AMG
2019

8 999 000 ₽

Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс

Mercedes-Benz S-Класс
2013

3 199 000 ₽

Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс

Mercedes-Benz G-Класс
2010

3 649 000 ₽

Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс Mercedes-Benz C-Класс

Mercedes-Benz C-Класс
2014

1 905 750 ₽

Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS
2017

4 678 223 ₽

Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe
2016

4 369 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2021

5 490 700 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2018

3 514 000 ₽

Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс

Mercedes-Benz GLK-Класс
2014

1 950 960 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа