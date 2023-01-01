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Mercedes-Benz GLE
2018
5 244 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE 2018

5 244 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE
  • Поколение I (W166)
  • Модификация 400 9G-Tronic 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 39001 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 216990
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 333 л.с.
  • Воблер 1

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE

Мы рады представить вам уникальный автомобиль Mercedes-Benz GLE, который был ввезен из Германии и готов стать вашим надежным спутником на дорогах.

Этот Mercedes-Benz GLE оснащен электронным ПТС, что является подтверждением его легальности и безупречного прошлого. Вы можете быть уверены в качестве и подлинности этого автомобиля.

🎶 Внутри вы найдете потрясающую аудиосистему Harman Kardon, которая доставит вам невероятное звуковое впечатление. Кроме того, мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться своей любимой музыкой и использовать различные приложения на большом экране автомобиля.

📷 Не беспокойтесь о парковке! Камера заднего вида обеспечит вам отличную видимость при маневрировании назад.

🌞 Дополнительный люк создает прекрасную атмосферу в салоне и позволяет наслаждаться свежим воздухом и панорамными видами при необходимости.

💺 Электропривод передних сидений с функцией памяти позволяет сохранить настройки комфорта для вас и других водителей, чтобы каждая поездка была максимально удобной.

💡 Диодная головная оптика обеспечивает яркое и четкое освещение дороги, позволяя вам чувствовать себя комфортно и безопасно в любое время суток.

🔑 Наслаждайтесь бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, что делает использование автомобиля более удобным и безопасным.

❄️✋ Правьте ваш руль в комфортной и уютной обстановке с помощью электропривода и функции обогрева руля в холодные дни.

🚪 С легкостью открывайте и закрывайте багажную дверь с помощью электропривода, чтобы получить максимальное удобство при погрузке и выгрузке ваших вещей.

👀 Не упускайте из виду никаких деталей благодаря контролю слепых зон, который предупреждает вас о наличии других автомобилей или объектов, находящихся в слепых зонах.

☔🌞 Датчики дождя и света автоматически регулируют включение стеклоочистителей и освещение в зависимости от погоды и освещения, обеспечивая вашу безопасность и комфорт.

❄️🔥 Раздельный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить и поддерживать комфортную температуру по своему вкусу.

🚘 Удерживайте постоянную скорость на дороге с помощью круиз-контроля, который обеспечивает ваш комфорт и экономит топливо.

Теперь самое время сделать шаг к владению этим роскошным Mercedes-Benz GLE! 🌟✨💯 Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам всю необходимую информацию об истории, техническом состоянии и уникальных особенностях этого Mercedes-Benz GLE.

Не упустите возможность стать владельцем этого великолепного автомобиля! 🌟

id216990

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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