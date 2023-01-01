Mercedes-Benz GLE

Мы рады представить вам уникальный автомобиль Mercedes-Benz GLE, который был ввезен из Германии и готов стать вашим надежным спутником на дорогах.

Этот Mercedes-Benz GLE оснащен электронным ПТС, что является подтверждением его легальности и безупречного прошлого. Вы можете быть уверены в качестве и подлинности этого автомобиля.

🎶 Внутри вы найдете потрясающую аудиосистему Harman Kardon, которая доставит вам невероятное звуковое впечатление. Кроме того, мультимедийная система с функцией подключения смартфона позволит вам наслаждаться своей любимой музыкой и использовать различные приложения на большом экране автомобиля.

📷 Не беспокойтесь о парковке! Камера заднего вида обеспечит вам отличную видимость при маневрировании назад.

🌞 Дополнительный люк создает прекрасную атмосферу в салоне и позволяет наслаждаться свежим воздухом и панорамными видами при необходимости.

💺 Электропривод передних сидений с функцией памяти позволяет сохранить настройки комфорта для вас и других водителей, чтобы каждая поездка была максимально удобной.

💡 Диодная головная оптика обеспечивает яркое и четкое освещение дороги, позволяя вам чувствовать себя комфортно и безопасно в любое время суток.

🔑 Наслаждайтесь бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, что делает использование автомобиля более удобным и безопасным.

❄️✋ Правьте ваш руль в комфортной и уютной обстановке с помощью электропривода и функции обогрева руля в холодные дни.

🚪 С легкостью открывайте и закрывайте багажную дверь с помощью электропривода, чтобы получить максимальное удобство при погрузке и выгрузке ваших вещей.

👀 Не упускайте из виду никаких деталей благодаря контролю слепых зон, который предупреждает вас о наличии других автомобилей или объектов, находящихся в слепых зонах.

☔🌞 Датчики дождя и света автоматически регулируют включение стеклоочистителей и освещение в зависимости от погоды и освещения, обеспечивая вашу безопасность и комфорт.

❄️🔥 Раздельный климат-контроль позволит каждому пассажиру настроить и поддерживать комфортную температуру по своему вкусу.

🚘 Удерживайте постоянную скорость на дороге с помощью круиз-контроля, который обеспечивает ваш комфорт и экономит топливо.

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