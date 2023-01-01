Mercedes-Benz GLE

Преимущества:

- Автомобиль пригнан c Германии

- Электронный ПТС, 1 владелец

- Премиальная система Burmester

- Светодиодная головная оптика

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат - контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Обогрев руля

- Цифровая приборная панель

- Полный электропакет

- Электропривод с памятью передних сидений

- Электропривод складывание и обогрев зеркал

- Камеры кругового обзора

- Люк

- Панорамная крыша

- Автоматический система парковка

- Помощник парковки

- Система Distronic

- Удержание в полосе

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Пневматическая подвеска

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