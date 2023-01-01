Mercedes-Benz GLE
Преимущества:
- Автомобиль пригнан c Германии
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Премиальная система Burmester
- Светодиодная головная оптика
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат - контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Обогрев руля
- Цифровая приборная панель
- Полный электропакет
- Электропривод с памятью передних сидений
- Электропривод складывание и обогрев зеркал
- Камеры кругового обзора
- Люк
- Панорамная крыша
- Автоматический система парковка
- Помощник парковки
- Система Distronic
- Удержание в полосе
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Пневматическая подвеска
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