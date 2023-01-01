Mercedes-Benz GLE
Преимущества:
-Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
-Тонированные стекла
-Люк
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 18
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Электропривод крышки багажника
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-Камера 360°
-Пневмоподвеска
-Панорамная крыша / лобовое стекло
-Вентиляция передних сидений
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