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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz GLE
2021
10 900 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE 2021

10 900 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE
  • Поколение II (V167)
  • Модификация 300 d 2.0d AT (272 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 6500 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 590975
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 272 л.с.
  • Воблер 141

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE

Преимущества:

-Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
-Тонированные стекла
-Люк
-Светодиодные фары
-Легкосплавные диски, 18
-Иммобилайзер
-Бортовой компьютер
-Датчик дождя
-Датчик света
-Круиз-контроль
-Навигационная система
-Обогрев зеркал
-Центральный замок
-Усилитель рулевого управления
-Обогрев сидений
-Электроскладывание зеркал
-Система доступа без ключа
-Электропривод крышки багажника
-Количество мест (5)
-Салон (кожа)
-Цвет салона (темный)
-Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
-Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
-Регулировка руля (в 2 пл.)
-Электропривод зеркал
-Электростеклоподъемники (все)
-Антиблокировочная система (ABS)
-Антипробуксовочная система
-Система курсовой устойчивости
-Парктроник
-Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
-Магнитола (CD)
-Камера 360°
-Пневмоподвеска
-Панорамная крыша / лобовое стекло
-Вентиляция передних сидений

id590975

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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