Преимущества:
- Двухзонный климат-контроль
- Панорамная крыша
- Пневматическая подвеска
- Передняя часть авто в бронепленке
- Камера заднего вида
- Система доступа без ключа
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
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