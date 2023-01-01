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Mercedes-Benz GLE AMG
2021
12 200 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE AMG 2021

12 200 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG
Mercedes-Benz GLE AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE AMG
  • Поколение II (V167)
  • Модификация 53 AMG 3.0 AT (435 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLE 53 4MATIC+
  • Год 2021
  • Пробег 35114 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 559716
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 435 л.с.
  • Воблер 98

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE AMG

Добро пожаловать. Мы рады предложить Вам новейший автомобиль Mercedes-Benz GLE AMG 2021, импортированный из Германии. Этот автомобиль является настоящим воплощением роскоши и инноваций, которые являются фирменными чертами нашей марки.

Mercedes-Benz GLE AMG 2021 имеет двух предыдущих владельцев и электронный ПТС. Кузов автомобиля покрыт заводским лакокрасочным покрытием, обеспечивающим высокую стойкость к внешним воздействиям. Комплектация GLE 53 4MATIC+ - это уникальное сочетание спортивных характеристик и элегантности. С полным набором систем безопасности, GLE AMG 2021 является одним из самых безопасных автомобилей на дорогах.

Антиблокировочная система, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, система контроля слепых зон, система помощи при экстренном торможении и система предотвращения столкновения - все эти функции работают совместно, обеспечивая вашу безопасность на дороге. Mercedes-Benz GLE AMG 2021 также оснащен датчиками давления в шинах, ЭРА-ГЛОНАСС, подушками безопасности водителя/пассажира и оконными шторками безопасности, который улучшит общую безопасность во время езды.

Технологии, встроенные в Mercedes-Benz GLE AMG 2021, будут идеально сочетаться с вашим образом жизни. С помощью системы парковки, курсовая устойчивость и система помощи при старте в гору, вы сможете маневрировать по городу с уверенностью и легкостью. Система доступа без ключа и запуск двигателя с кнопки сделают вашу жизнь еще комфортнее. Множество опций, таких как навигационная система, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto и Hi-Fi, позволят вам наслаждаться музыкой и получать все необходимые сведения на ходу.

Mercedes-Benz GLE AMG 2021 - это все, что вы искали в новом автомобиле. Уникальные функции и возможности этого автомобиля сделают Вашу езду настоящим удовольствием. А сейчас, когда вы звоните нам и сообщаете кодовое слово ФРЕШ, мы дарим вам бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите этот прекрасный шанс - свяжитесь с нами прямо сейчас и успейте стать владельцем этого великолепного автомобиля Mercedes-Benz GLE AMG 2021.

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