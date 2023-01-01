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Mercedes-Benz GLE Coupe
2020
10 990 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE Coupe 2020

10 990 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes-Benz GLE Coupe

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE Coupe
  • Поколение II (C167)
  • Модификация 450 3.0 AT (367 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLE 450 4MATIC
  • Год 2020
  • Пробег 9941 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 72
  • VIN 381873
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2999 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 367 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE Coupe

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в июле 2021 года
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Дилерское сервисное обслуживание
- На гарантии завода-изготовителя
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- Электропривод и память передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажника
- 2-зонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Тюнинг комплект фирмы LARTE
- Сплиттер заднего бампера
- 2 спойлера
- Сплитер переднего бампера
- Накладки на передние крылья
- Углепластиковый капот
- Колесные диски R22
- Cистема звука выхлопа THOR
- Передняя часть автомобиля и зоны риска оклеены в защитную полиуретановую пленку фирмы STEK

381873

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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