Mercedes-Benz GLE Coupe

Преимущества:

- Автомобиль приобретался у официального дилера в июле 2021 года

- Электронный ПТС, 1 владелец

- Дилерское сервисное обслуживание

- На гарантии завода-изготовителя

- Премиальная аудиосистема Burmester

- Система навигации

- Камеры кругового обзора

- Электропривод и память передних сидений

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электропривод багажника

- 2-зонный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Тюнинг комплект фирмы LARTE

- Сплиттер заднего бампера

- 2 спойлера

- Сплитер переднего бампера

- Накладки на передние крылья

- Углепластиковый капот

- Колесные диски R22

- Cистема звука выхлопа THOR

- Передняя часть автомобиля и зоны риска оклеены в защитную полиуретановую пленку фирмы STEK

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