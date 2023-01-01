Mercedes-Benz GLE Coupe
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера в июле 2021 года
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Дилерское сервисное обслуживание
- На гарантии завода-изготовителя
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- Электропривод и память передних сидений
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электропривод багажника
- 2-зонный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Тюнинг комплект фирмы LARTE
- Сплиттер заднего бампера
- 2 спойлера
- Сплитер переднего бампера
- Накладки на передние крылья
- Углепластиковый капот
- Колесные диски R22
- Cистема звука выхлопа THOR
- Передняя часть автомобиля и зоны риска оклеены в защитную полиуретановую пленку фирмы STEK
381873