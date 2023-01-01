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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
2015
4 800 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 2015

4 800 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG
Mercedes-Benz GLE Coupe AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLE Coupe AMG
  • Поколение I (C292)
  • Модификация 63 AMG 5.5 AT (558 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 165311 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • VIN 005117
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 558 л.с.
  • Воблер 24

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLE Coupe AMG

Уважаемые клиенты!

Мы предлагаем Вам Mercedes-Benz GLE Coupe AMG, 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и обладает всеми необходимыми опциями для комфортного и безопасного вождения.

В этом автомобиле установлены пакет AMG, аудиосистема bang & olufsen, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, навигация, камера заднего вида, камеры кругового обзора, лазерная головная оптика, автодоводчики дверей и множество других функций, которые обеспечивают безопасность и комфорт во время поездок.

Кроме того, в этом автомобиле установлена пневмоподвеска, обогрев всех сидений, активный круиз контроль, электропривод руля и багажной двери, а также системы следования по полосе движения и контроля слепых зон, что обеспечивает максимальную безопасность на дороге.

Этот автомобиль также имеет полный электропакет, что делает его еще более комфортным и удобным для ежедневного использования.

Не упустите возможность купить этот автомобиль уже сегодня. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id005117

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