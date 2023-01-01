Mercedes-Benz GLE Coupe AMG

Уважаемые клиенты!

Мы предлагаем Вам Mercedes-Benz GLE Coupe AMG, 2015 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и обладает всеми необходимыми опциями для комфортного и безопасного вождения.

В этом автомобиле установлены пакет AMG, аудиосистема bang & olufsen, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, навигация, камера заднего вида, камеры кругового обзора, лазерная головная оптика, автодоводчики дверей и множество других функций, которые обеспечивают безопасность и комфорт во время поездок.

Кроме того, в этом автомобиле установлена пневмоподвеска, обогрев всех сидений, активный круиз контроль, электропривод руля и багажной двери, а также системы следования по полосе движения и контроля слепых зон, что обеспечивает максимальную безопасность на дороге.

Этот автомобиль также имеет полный электропакет, что делает его еще более комфортным и удобным для ежедневного использования.

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