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Mercedes-Benz GLK-Класс
2015
2 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz GLK-Класс 2015

2 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLK-Класс
  • Поколение I (X204) Рестайлинг
  • Модификация 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLK 220 CDI 4MATIC Особая серия
  • Год 2015
  • Пробег 58666 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 420888
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 10

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLK-Класс

Уважаемые автолюбители,
Мы рады предложить вам эксклюзивную возможность стать обладателем престижного автомобиля Mercedes-Benz GLK-Класс, 2015 года выпуска. Эта модель сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и непревзойденное качество, которые делают Mercedes-Benz одной из самых узнаваемых марок в мире.

Mercedes-Benz GLK-Класс был приобретен у официального дилера, что гарантирует его подлинность и надежность. Мы стремимся предложить нашим клиентам только лучшее, поэтому этот автомобиль прошел все необходимые проверки и имеет полную историю обслуживания.

Особое внимание было уделено комфорту и роскоши в салоне Mercedes-Benz GLK-Класс. Вы будете наслаждаться каждым мгновением за рулем благодаря кожаному салону, который придает автомобилю изысканный вид и создает атмосферу роскоши. Кожаный мультируль позволит вам легко управлять автомобилем и иметь все необходимые функции под рукой.

Ваша безопасность также является нашим приоритетом. Mercedes-Benz GLK-Класс оснащен датчиком дождя и датчиком света, которые автоматически регулируют скорость стеклоочистителей и включение фар в зависимости от погодных условий и уровня освещения. Это обеспечивает оптимальную видимость и безопасность во время вождения.

Вы также найдете несколько дополнительных функций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и удобной. Электроприводы сидений позволяют настроить положение сидений по вашему вкусу, чтобы найти идеальное положение для поддержки вашей спины и комфортного вождения. А система бесключевого доступа предлагает удобство и безопасность, позволяя вам открывать и запирать автомобиль без необходимости использования ключа.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы предоставим вам подробную информацию о его техническом состоянии, истории обслуживания и других дополнительных особенностях.

Не упустите возможность стать владельцем этого эксклюзивного автомобиля Mercedes-Benz GLK-Класс, 2015 года выпуска. Обратившись к нам, вы получите не только высококлассное транспортное средство, но и превосходный сервис и поддержку от нашей компании.

Мы ждем вашего звонка и будем рады ответить на все ваши вопросы. Не упустите эту уникальную возможность!

id420888

Fresh Минеральные Воды
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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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