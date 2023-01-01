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Mercedes-Benz GLK-Класс
2012
1 880 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Mercedes-Benz GLK-Класс 2012

1 880 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLK-Класс
  • Поколение I (X204)
  • Модификация 2.1d AT (170 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 115220 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 886101
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2143 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.
  • Воблер 30

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLK-Класс

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинальный ПТС
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)

id886101

Fresh Екатеринбург
Адрес: г. Екатеринбург, Артинская улица, 23Г
Отдел продаж: + 7 343 288 54 38
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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