Mercedes-Benz GLK-Класс
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинальный ПТС
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест (5)
- Салон (кожа)
- Цвет салона (темный)
- Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
- Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (в 2 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Парктроник
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Магнитола (CD)
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