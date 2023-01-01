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Mercedes-Benz GLK-Класс
2015
2 359 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLK-Класс 2015

2 359 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс
Mercedes-Benz GLK-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLK-Класс
  • Поколение I (X204) Рестайлинг
  • Модификация 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD
  • Год 2015
  • Пробег 142129 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 262
  • VIN 427562
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2143 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLK-Класс

Преимущества:

- Оригинал ПТС
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Задние датчики парковки
- Полный электропакет
- Электропривод крышки багажника

427562

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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