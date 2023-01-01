Mercedes-Benz GLS

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

У нас в наличии Mercedes-Benz GLS, в отличном состоянии. Автомобиль был привезен из Кореи в 2022 году, у него только 1 хозяин и электронный ПТС.

Оснащен такими опциями, как проекционный дисплей, обогрев передних сидений и руля, вентиляция передних сидений, электропривод передних сидений с памятью, пневмо-подвеска, панорамная крыша, навигация, электропривод багажника, помощь при спуске, авто-парковка, удержание на полосе, доводчики дверей, мультимедиа и парктроники.

Наша компания гарантирует качество и надежность каждого автомобиля, который мы продаем. Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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