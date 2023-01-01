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Mercedes-Benz GLS
2021
13 199 000 ₽
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Mercedes-Benz GLS 2021

13 199 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLS
  • Поколение II (X167)
  • Модификация 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLS 400 d 4MATIC Luxury
  • Год 2021
  • Пробег 8460 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 633314
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2925 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 330 л.с.
  • Воблер 110

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLS

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

У нас в наличии Mercedes-Benz GLS, в отличном состоянии. Автомобиль был привезен из Кореи в 2022 году, у него только 1 хозяин и электронный ПТС.

Оснащен такими опциями, как проекционный дисплей, обогрев передних сидений и руля, вентиляция передних сидений, электропривод передних сидений с памятью, пневмо-подвеска, панорамная крыша, навигация, электропривод багажника, помощь при спуске, авто-парковка, удержание на полосе, доводчики дверей, мультимедиа и парктроники.

Наша компания гарантирует качество и надежность каждого автомобиля, который мы продаем. Если вы хотите приобрести этот автомобиль, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id633314

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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