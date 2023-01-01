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Mercedes-Benz GLS
2018
5 729 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLS 2018

5 729 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLS
  • Поколение I (X166)
  • Модификация 500 4.7 AT (455 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 74485 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 223768
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4663 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 455 л.с.
  • Воблер 189

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLS

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить Вам автомобиль Mercedes-Benz GLS - лидера в классе премиум-автомобилей. Этот автомобиль приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС, двух владельцев. Заводское лакокрасочное покрытие кузова обеспечивает максимальную надежность и защиту от коррозии.

Этот автомобиль оснащен рядом уникальных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге. Аудиосистема Harman/Kardon, навигация, камера заднего вида, камеры кругового обзора, автодоводчики дверей, мультимедийная система для задних пассажиров, панорамная крыша, 3-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений с памятью, вентиляция передних сидений, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, пневмоподвеска, третий ряд сидений, обогрев всех сидений, электропривод руля и обогрев руля, электропривод багажной двери, контроль слепых зон - все эти опции позволяют Вам наслаждаться комфортом и безопасностью во время поездки.

Mercedes-Benz GLS - это автомобиль безупречного качества, который сочетает в себе мощность, динамику, комфорт и безопасность. Он является идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимум от своей машины.

Приобретая автомобиль у нас, Вы можете быть уверены в его качестве и чистоте. Мы гарантируем полную прозрачность и честность при продаже автомобилей.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры с радостью ответят на все Ваши вопросы и помогут сделать правильный выбор.

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id223768

Fresh Воронеж Север
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