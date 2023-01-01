Mercedes-Benz GLS

Уважаемые клиенты!

Мы рады представить Вам автомобиль Mercedes-Benz GLS - лидера в классе премиум-автомобилей. Этот автомобиль приобретен у официального дилера и имеет оригинал ПТС, двух владельцев. Заводское лакокрасочное покрытие кузова обеспечивает максимальную надежность и защиту от коррозии.

Этот автомобиль оснащен рядом уникальных опций, которые обеспечат Вам максимальный комфорт и безопасность на дороге. Аудиосистема Harman/Kardon, навигация, камера заднего вида, камеры кругового обзора, автодоводчики дверей, мультимедийная система для задних пассажиров, панорамная крыша, 3-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений с памятью, вентиляция передних сидений, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, пневмоподвеска, третий ряд сидений, обогрев всех сидений, электропривод руля и обогрев руля, электропривод багажной двери, контроль слепых зон - все эти опции позволяют Вам наслаждаться комфортом и безопасностью во время поездки.

Mercedes-Benz GLS - это автомобиль безупречного качества, который сочетает в себе мощность, динамику, комфорт и безопасность. Он является идеальным выбором для тех, кто хочет получить максимум от своей машины.

Приобретая автомобиль у нас, Вы можете быть уверены в его качестве и чистоте. Мы гарантируем полную прозрачность и честность при продаже автомобилей.

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