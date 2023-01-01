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Mercedes-Benz GLS
2016
3 868 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz GLS 2016

3 868 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLS
  • Поколение I (X166)
  • Модификация 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLS 400 4MATIC Особая серия
  • Год 2016
  • Пробег 163477 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 719828
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 333 л.с.
  • Воблер 082

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLS

Представляем Вам роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC Особая серия, модель 2016 года с пробегом 163477 км. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

GLS 400 4MATIC Особая серия - это классический дизайн и непревзойденное качество Mercedes-Benz, сочетающиеся с передовыми технологиями и элегантностью. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 2996 см3, мощностью 333 л.с. и автоматической коробкой передач. Привод - полный, что обеспечивает высокую проходимость в любых условиях.

Автомобиль GLS 400 4MATIC Особая серия оснащен всеми необходимыми опциями, такими как раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, электропривод передних сидений, электро-подогрев задних сидений, регулируемый люк, система старт-стоп, пневматическая подвеска, электропривод багажника, третий ряд сидений и датчики парковки.

Этот внедорожник также имеет черный цвет кузова, который выглядит элегантно и стильно. GLS 400 4MATIC Особая серия - это идеальный выбор для тех, кто ищет автомобиль высокого класса, сочетающий в себе элегантность, комфорт и передовые технологии.

Не упустите возможность стать владельцем этого роскошного автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC Особая серия. Звоните и записывайтесь на тест-драйв уже сегодня!

id719828

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