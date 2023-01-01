Mercedes-Benz GLS

Представляем Вам роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC Особая серия, модель 2016 года с пробегом 163477 км. Этот автомобиль приобретался у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

GLS 400 4MATIC Особая серия - это классический дизайн и непревзойденное качество Mercedes-Benz, сочетающиеся с передовыми технологиями и элегантностью. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 2996 см3, мощностью 333 л.с. и автоматической коробкой передач. Привод - полный, что обеспечивает высокую проходимость в любых условиях.

Автомобиль GLS 400 4MATIC Особая серия оснащен всеми необходимыми опциями, такими как раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, электропривод передних сидений, электро-подогрев задних сидений, регулируемый люк, система старт-стоп, пневматическая подвеска, электропривод багажника, третий ряд сидений и датчики парковки.

Этот внедорожник также имеет черный цвет кузова, который выглядит элегантно и стильно. GLS 400 4MATIC Особая серия - это идеальный выбор для тех, кто ищет автомобиль высокого класса, сочетающий в себе элегантность, комфорт и передовые технологии.

Не упустите возможность стать владельцем этого роскошного автомобиля Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC Особая серия. Звоните и записывайтесь на тест-драйв уже сегодня!

id719828