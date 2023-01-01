Mercedes-Benz GLS
Преимущества:
- 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Пакет AMG
- Третий ряд сидений
- 3-зонный климат-контроль
- Датчики света и дождя
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Система камер кругового обзора
- Передние и задние датчики парковки
- Панорамная сдвижная крыша
- Пневмоподвеска колес
- Система изменения режимов вождения
- Система помощи при спуске и подъеме
- Электропривод передних сидений с памятью
- Обогрев сидений
- Электропривод багажной двери
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