Mercedes-Benz GLS
Преимущества:
- Пакет AMG
- Третий ряд сидений
- 3-зонный климат-контроль
- Аудиосистема Burmester
- Навигация
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Электроскладывание зеркал
- Датчики света и дождя
- Контроль удержания полосы
- Навигационная система
- Камера заднего вида
- Система камер кругового обзора
- Передние и задние датчики парковки
- Панорамная сдвижная крыша
- Пневмоподвеска колес
- Система изменения режимов вождения
- Система помощи при спуске и подъеме
- Электропривод передних сидений с памятью
- Обогрев всех сидений
- Вентиляция передних сидений
- Электропривод багажной двери
- Полный электропакет
id112950