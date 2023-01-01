Mercedes-Benz GLS

Преимущества:

- Пакет AMG

- Третий ряд сидений

- 3-зонный климат-контроль

- Аудиосистема Burmester

- Навигация

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Электроскладывание зеркал

- Датчики света и дождя

- Контроль удержания полосы

- Навигационная система

- Камера заднего вида

- Система камер кругового обзора

- Передние и задние датчики парковки

- Панорамная сдвижная крыша

- Пневмоподвеска колес

- Система изменения режимов вождения

- Система помощи при спуске и подъеме

- Электропривод передних сидений с памятью

- Обогрев всех сидений

- Вентиляция передних сидений

- Электропривод багажной двери

- Полный электропакет

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