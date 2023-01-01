Mercedes-Benz GLS
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Зоны риска оклеены бронепленкой
- Установлены колеса Maybach R22
- Аудиосистема Burmester
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Распознавание знаков
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- Люк
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
- Массаж передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет
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