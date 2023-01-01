Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz GLS
2019
9 979 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz GLS 2019

9 979 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 35 93
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLS
  • Поколение II (X167)
  • Модификация 400 d 2.9d AT (330 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLS 400 d 4MATIC Luxury
  • Год 2019
  • Пробег 98859 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 067835
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2925 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 330 л.с.
  • Воблер 251

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz GLS

Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Зоны риска оклеены бронепленкой
- Установлены колеса Maybach R22
- Аудиосистема Burmester
- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto
- Распознавание знаков
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- Люк
- Проекционная система показаний спидометра
- 4-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
- Массаж передних сидений
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

id067835

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс

Mercedes-Benz S-Класс
2017

5 375 000 ₽

Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
2018

4 433 000 ₽

Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс Mercedes-Benz G-Класс

Mercedes-Benz G-Класс
2010

3 578 000 ₽

Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS

Mercedes-Benz GLS
2017

4 425 450 ₽

Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
2017

4 345 000 ₽

Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe
2016

4 245 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2018

3 400 000 ₽

Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс

Mercedes-Benz GLK-Класс
2014

1 950 960 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2014

1 680 000 ₽

Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс

Mercedes-Benz B-Класс
2011

890 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа