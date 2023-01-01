Mercedes-Benz GLS

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Зоны риска оклеены бронепленкой

- Установлены колеса Maybach R22

- Аудиосистема Burmester

- Мультимедиа c Apple CarPlay и Android Auto

- Распознавание знаков

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Автодоводчики дверей

- Панорамная крыша

- Люк

- Проекционная система показаний спидометра

- 4-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью

- Массаж передних сидений

- Вентиляция передних сидений

- Чёрный потолок

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Пневмоподвеска

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Полный электропакет

id067835