Mercedes-Benz GLS
Преимущества:
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Диодная головная оптика
- Камеры кругового обзора
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- 3х-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал
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