Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Mercedes-Benz GLS
2018
9 955 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Mercedes-Benz GLS 2018

9 955 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLS
  • Поколение I (X166)
  • Модификация 400 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLS 400 4MATIC Особая серия
  • Год 2018
  • Пробег 201 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 071471
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 333 л.с.
  • Воблер 161

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Mercedes-Benz GLS

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Диодная головная оптика
- Камеры кругового обзора
- Панорамная крыша
- Вентиляция передних сидений
- 3х-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля
- Электропривод багажной двери
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал

id071471

Fresh Краснодар
Адрес: г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 5
Отдел продаж: +7 861 202 51 37
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс Mercedes-Benz S-Класс

Mercedes-Benz S-Класс
2017

5 375 000 ₽

Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
2018

4 240 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2019

3 350 000 ₽

Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz GLE

Mercedes-Benz GLE
2017

4 345 000 ₽

Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe Mercedes-Benz GLE Coupe

Mercedes-Benz GLE Coupe
2016

4 245 000 ₽

Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс Mercedes-Benz M-Класс

Mercedes-Benz M-Класс
2012

2 099 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2018

3 400 000 ₽

Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс Mercedes-Benz E-Класс

Mercedes-Benz E-Класс
2016

3 399 000 ₽

Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс Mercedes-Benz GLK-Класс

Mercedes-Benz GLK-Класс
2014

1 950 960 ₽

Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс Mercedes-Benz B-Класс

Mercedes-Benz B-Класс
2013

1 219 432 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа