Mercedes-Benz GLS

Преимущества:

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Диодная головная оптика

- Камеры кругового обзора

- Панорамная крыша

- Вентиляция передних сидений

- 3х-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью

- Пневмоподвеска

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля

- Электропривод багажной двери

- Датчики дождя и света

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод и обогрев зеркал

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