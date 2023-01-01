Mercedes-Benz GLS

Преимущества:

- Аудиосистема Harman/Kardon

- Навигация

- Камера заднего вида

- Камеры кругового обзора

- Диодная головная оптика

- Автодоводчики дверей

- Панорамная крыша

- Люк

- 3-x зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью

- Вентиляция передних сидений

- Чёрный потолок

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Пневмоподвеска

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод руля Обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Система следования по полосе движения

- Датчики дождя и света

- Система активной помощи при парковке

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

- Передние и задние датчики парковки

- Электропривод и обогрев зеркал

870536