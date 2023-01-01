Mercedes-Benz GLS
Преимущества:
- Аудиосистема Harman/Kardon
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- Люк
- 3-x зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал
870536