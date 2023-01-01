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Mercedes-Benz GLS
2016
4 399 000 ₽
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Mercedes-Benz GLS 2016

4 399 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS
Mercedes-Benz GLS

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLS
  • Поколение I (X166)
  • Модификация 3.0 AT (333 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 149030 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серебряный
  • Воблер 159
  • VIN 870536
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2996 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 333 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLS

Преимущества:

- Аудиосистема Harman/Kardon
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Автодоводчики дверей
- Панорамная крыша
- Люк
- 3-x зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Система активной помощи при парковке
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Электропривод и обогрев зеркал

870536

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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