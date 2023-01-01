Mercedes-Benz GLS AMG

Уважаемые клиенты!

Сегодня мы рады предложить Вам оригинальный Mercedes-Benz GLS AMG 2016 года в идеальном состоянии. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС с двумя владельцами.

Кроме стандартных опций, данный автомобиль оснащен дополнительными функциями, такими как аудиосистема Bang & Olufsen, мультимедийная система со встроенной навигацией, камеры кругового обзора, диодная головная оптика, автодоводчики дверей, мультимедийная система для задних пассажиров, панорамная крыша, 3-зонный климат-контроль и многими другими.

Автомобиль также оснащен датчиками дождя и света, контролем слепых зон, системой обогрева всех сидений, обогревом лобового стекла, круиз-контролем, передними и задними датчиками парковки, полным электропакетом, электроприводом и обогревом зеркал.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если Вы заинтересованы в покупке, не стесняйтесь звонить нам прямо сейчас и называть кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

Ждем звонков и надеемся на плодотворное сотрудничество!

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