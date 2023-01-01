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Mercedes-Benz GLS AMG
2016
4 689 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz GLS AMG 2016

4 689 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG
Mercedes-Benz GLS AMG

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель GLS AMG
  • Поколение I (X166)
  • Модификация 63 AMG 5.5 AT (585 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 147997 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 725836
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5461 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 585 л.с.
  • Воблер 173

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz GLS AMG

Уважаемые клиенты!

Сегодня мы рады предложить Вам оригинальный Mercedes-Benz GLS AMG 2016 года в идеальном состоянии. Данный автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС с двумя владельцами.

Кроме стандартных опций, данный автомобиль оснащен дополнительными функциями, такими как аудиосистема Bang & Olufsen, мультимедийная система со встроенной навигацией, камеры кругового обзора, диодная головная оптика, автодоводчики дверей, мультимедийная система для задних пассажиров, панорамная крыша, 3-зонный климат-контроль и многими другими.

Автомобиль также оснащен датчиками дождя и света, контролем слепых зон, системой обогрева всех сидений, обогревом лобового стекла, круиз-контролем, передними и задними датчиками парковки, полным электропакетом, электроприводом и обогревом зеркал.

Автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации. Если Вы заинтересованы в покупке, не стесняйтесь звонить нам прямо сейчас и называть кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю.

Ждем звонков и надеемся на плодотворное сотрудничество!

id725836

Fresh Воронеж Север
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Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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