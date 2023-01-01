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Mercedes-Benz M-Класс
2013
2 889 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Mercedes-Benz M-Класс 2013

2 889 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс
Mercedes-Benz M-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель M-Класс
  • Поколение III (W166)
  • Модификация 3.5 AT (306 л.с.) 4WD
  • Год 2013
  • Пробег 210124 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 192544
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 145

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz M-Класс

Преимущества:
- Кондиционер (климат 2-зонный)
- Тонированные стекла
- Ксеноновые фары
- Иммобилайзер
- Бортовой компьютер
- Датчик дождя
- Датчик света
- Обогрев зеркал
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Обогрев сидений
- Количество мест
- Салон (кожа)
- Регулировка сиденья водителя (электропривод)
- Регулировка сиденья пассажира (электропривод)
- Регулировка руля (электро)
- Электропривод зеркал
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
- Камера заднего вида
- Панорамная крыша

id192544

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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