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Mercedes-Benz Maybach S-Класс
2022
37 500 000 ₽
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Mercedes-Benz Maybach S-Класс 2022

37 500 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Maybach S-Класс
  • Поколение II (Z223)
  • Модификация 680 6.0 AT (612 л.с.) 4WD
  • Комплектация S 680 4Matic
  • Год 2022
  • Пробег 96 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 136416
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5980 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 612 л.с.
  • Воблер 66

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz Maybach S-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добро пожаловать в роскошный мир Mercedes-Benz Maybach S-Класс! Сделано для истинных ценителей комфорта и стиля, это автомобиль сочетает в себе безупречный дизайн и передовые технологии.

Этот конкретный автомобиль - совершенно новый, куплен у официального дилера и без каких бы то ни было окрасов. Его идеальное состояние порадует даже самых требовательных клиентов.

Но это далеко не все, что может предложить эта машина. С этим автомобилем вы будете ехать по городу и дорогам с максимальным комфортом, благодаря массажным функциям и вентиляции всех сидений. Благодаря памяти всех сидений и регулировкам, ваша поездка всегда будет максимально идеальной.

Когда дело доходит до технических спецификаций, этот автомобиль совершенно великолепен. Камера 360* и система мониторинга «слепых зон» гарантируют вашу максимальную безопасность. А благодаря ночному видению с функцией распознавания пешеходов, вы всегда будете знать, что происходит вокруг вас.

Конечно, это не все функции этого автомобиля. В нем есть система контроля усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения выезда из полосы движения и многое другое.

И это еще раз подчеркивает, что этот автомобиль - идеальный выбор для истинных ценителей комфорта и стиля на дороге. С помощью премиальной аудио системы Burmester High-End 3D surround sound system, мониторов для задних сидений, холодильника и беспроводного зарядного устройства QI, вы всегда будете спокойно и комфортно ездить по городу.

Так что если вы хотите прочувствовать роскошный опыт вождения и имеете желание исполнить себе мечту, то этот автомобиль именно то, что вам нужно.

id136416

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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