Mercedes-Benz Maybach S-Класс

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Добро пожаловать в роскошный мир Mercedes-Benz Maybach S-Класс! Сделано для истинных ценителей комфорта и стиля, это автомобиль сочетает в себе безупречный дизайн и передовые технологии.

Этот конкретный автомобиль - совершенно новый, куплен у официального дилера и без каких бы то ни было окрасов. Его идеальное состояние порадует даже самых требовательных клиентов.

Но это далеко не все, что может предложить эта машина. С этим автомобилем вы будете ехать по городу и дорогам с максимальным комфортом, благодаря массажным функциям и вентиляции всех сидений. Благодаря памяти всех сидений и регулировкам, ваша поездка всегда будет максимально идеальной.

Когда дело доходит до технических спецификаций, этот автомобиль совершенно великолепен. Камера 360* и система мониторинга «слепых зон» гарантируют вашу максимальную безопасность. А благодаря ночному видению с функцией распознавания пешеходов, вы всегда будете знать, что происходит вокруг вас.

Конечно, это не все функции этого автомобиля. В нем есть система контроля усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения выезда из полосы движения и многое другое.

И это еще раз подчеркивает, что этот автомобиль - идеальный выбор для истинных ценителей комфорта и стиля на дороге. С помощью премиальной аудио системы Burmester High-End 3D surround sound system, мониторов для задних сидений, холодильника и беспроводного зарядного устройства QI, вы всегда будете спокойно и комфортно ездить по городу.

Так что если вы хотите прочувствовать роскошный опыт вождения и имеете желание исполнить себе мечту, то этот автомобиль именно то, что вам нужно.

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