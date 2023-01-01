Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Преимущества:
- Оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- Автодоводчики дверей
- Мониторы для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 4-зонный климат-контроль
- Массаж и вентиляция сидений
- Черный потолок
- Проекционная система показаний спидометра
- Цифровая приборная панель
- Пневмоподвеска
- Обогрев заднего ряда сидений
- Электропривод и обогрев руля
- Подрулевые лепестки переключение передач
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