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Mercedes-Benz Maybach S-Класс
2016
10 500 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Mercedes-Benz Maybach S-Класс 2016

10 500 000 ₽
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Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
Купить онлайн
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс
Mercedes-Benz Maybach S-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Maybach S-Класс
  • Поколение I (X222)
  • Модификация 500 4.7 AT (455 л.с.) 4WD
  • Комплектация S500 4MATIC
  • Год 2016
  • Пробег 30832 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • Воблер 57
  • VIN 268609
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 4663 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 455 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz Maybach S-Класс

Преимущества:

- Оригинальный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Премиальная аудиосистема Burmester
- Система навигации
- Камеры кругового обзора
- Автодоводчики дверей
- Мониторы для задних пассажиров
- Панорамная крыша
- 4-зонный климат-контроль
- Массаж и вентиляция сидений
- Черный потолок
- Проекционная система показаний спидометра
- Цифровая приборная панель
- Пневмоподвеска
- Обогрев заднего ряда сидений
- Электропривод и обогрев руля
- Подрулевые лепестки переключение передач

268609

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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