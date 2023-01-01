Mercedes-Benz Metris
Преимущества:
- Климат-контроль 2-зонный
- Электростеклоподъёмники
- Электропривод зеркал
- Центральный замок
- ABS
- ESP
- Подушки безопасности (10 шт.), включая шторки (включая функцию деактивации)
- Ассистент в движении
- Камера заднего вида
- Обогрев зеркал
- Датчик дождя и света
- Электродвери с двух сторон, открывание с брелка
Специализированное оборудование на Мерседес Вито для перевозки инвалидов:
- Подъёмник для колясок
- Специальные крепления для колясок
- Ремни безопасности для инвалидных колясок
- Удобные сидения для пассажиров с ограниченными возможностями
- Рампа для выхода и захода пассажиров с инвалидными колясками
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