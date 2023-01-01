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Mercedes-Benz Metris
2018
4 199 000 ₽
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Mercedes-Benz Metris 2018

4 199 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris
Mercedes-Benz Metris

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель Metris
  • Поколение Metris
  • Модификация 2.0 AT (211 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 41036 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Черный
  • Воблер 288
  • VIN 497946
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1991 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 211 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Mercedes-Benz Metris

Преимущества:

- Климат-контроль 2-зонный
- Электростеклоподъёмники
- Электропривод зеркал
- Центральный замок
- ABS
- ESP
- Подушки безопасности (10 шт.), включая шторки (включая функцию деактивации)
- Ассистент в движении
- Камера заднего вида
- Обогрев зеркал
- Датчик дождя и света
- Электродвери с двух сторон, открывание с брелка

Специализированное оборудование на Мерседес Вито для перевозки инвалидов:
- Подъёмник для колясок
- Специальные крепления для колясок
- Ремни безопасности для инвалидных колясок
- Удобные сидения для пассажиров с ограниченными возможностями
- Рампа для выхода и захода пассажиров с инвалидными колясками

497946

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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