Mercedes-Benz Metris

Преимущества:

- Климат-контроль 2-зонный

- Электростеклоподъёмники

- Электропривод зеркал

- Центральный замок

- ABS

- ESP

- Подушки безопасности (10 шт.), включая шторки (включая функцию деактивации)

- Ассистент в движении

- Камера заднего вида

- Обогрев зеркал

- Датчик дождя и света

- Электродвери с двух сторон, открывание с брелка

Специализированное оборудование на Мерседес Вито для перевозки инвалидов:

- Подъёмник для колясок

- Специальные крепления для колясок

- Ремни безопасности для инвалидных колясок

- Удобные сидения для пассажиров с ограниченными возможностями

- Рампа для выхода и захода пассажиров с инвалидными колясками

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