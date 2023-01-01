Mercedes-Benz R-Класс

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию автомобиль от престижного производителя Mercedes-Benz - R-Класс 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел 232067 километров.

Один из главных плюсов этого автомобиля - это наличие множества дополнительных опций. Вы сможете насладиться безопасным вождением, благодаря таким опциям, как раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки. Автомобиль располагает к комфортной посадке, благодаря опции электропривода передних сидений с памятью и электропривода рулевой колонки. Также автомобиль оснащен полным электропакетом, что даст вам возможность управлять всеми окнами и зеркалами, а также имеет третий ряд сидений и обогрев передних сидений.

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