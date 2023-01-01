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Mercedes-Benz R-Класс
2006
770 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Mercedes-Benz R-Класс 2006

770 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс
Mercedes-Benz R-Класс

Характеристики

  • Марка Mercedes-Benz
  • Модель R-Класс
  • Поколение I
  • Модификация 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD
  • Год 2006
  • Пробег 232067 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серебряный
  • VIN 008304
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 272 л.с.
  • Воблер 93

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Mercedes-Benz R-Класс

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию автомобиль от престижного производителя Mercedes-Benz - R-Класс 350 3.5 AT (272 л.с.) 4WD. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел 232067 километров.

Один из главных плюсов этого автомобиля - это наличие множества дополнительных опций. Вы сможете насладиться безопасным вождением, благодаря таким опциям, как раздельный климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки. Автомобиль располагает к комфортной посадке, благодаря опции электропривода передних сидений с памятью и электропривода рулевой колонки. Также автомобиль оснащен полным электропакетом, что даст вам возможность управлять всеми окнами и зеркалами, а также имеет третий ряд сидений и обогрев передних сидений.

Если вы заинтересованы в покупке Mercedes-Benz R-Класс с пробегом, не откладывайте свой выбор и свяжитесь с нами прямо сейчас. Просто назовите кодовое слово ФРЕШ - и мы предоставим бесплатный отчет по данному автомобилю.

id008304

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